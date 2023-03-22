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即市新聞

22/03/2023 16:40

《小傳日記》滙豐開星期一到星期七，同胞市場好賺得？

　　《小傳日記》魚缸今日同噚日都係差唔多，仲等緊美國議息結果，雖然都係預加０﹒２５厘
，不過都係睇聯儲局肯唔肯放慢手腳鷹少陣，所以今日孖屐都敢唔輕舉妄動，成交繼續１０００
億多啲。
　　大象（００００５）今日就試玩新嘢，話自從通關復常之後，訪港旅客人數上升，使用分行
服務嘅海外港人或者非本地居民都顯著增加，２月非本地居民客戶人數已經恢復至到２０１９年
上半年嘅每月平均數。所以，今個星期六起就會有三間分行試七日營業，包括尖沙咀海洋中心尚
玉及卓越理財中心、銅鑼灣柏寧卓越理財中心同埋觀塘分行。不過實際上只係六日半，即係星期
六延長服務時間至到５點，星期日就開下晝２至５點。
　　滙豐年初調查顯示，通關之後有六成來港神州同胞都係要處理個人財務，所以點解商界要一
直爭取通關。而銀行係開五日半呢個概念不嬲都長存大家心中，而今次滙豐終於打破呢個規定，
會開埋星期日，不過暫時只係會服務預約客戶。
　　如果將來銀行真係可以開足七日，就可以避免有時逼住要請半日假，又或者星期六上晝走去
排餐懵。不過而家個個都用ｅ－ｂａｎｋｉｎｇ，其實有咩事都可以上網搞，普通開戶甚至可以
完全唔使入銀行半步，用ａｐｐ就可以搞掂曬，又真係無乜必要必須要全部服務都開足七日，可
能滙豐開六日半呢支歌都好難普及到去一般用戶階層，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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