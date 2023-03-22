【議息前瞻】安聯：儲局今晚料加息２５點子，最終利率維持高水平

《環富通基金頻道２２日專訊》安聯投資全球固定收益首席投資總監Ｆｒａｎｃｋ

Ｄｉｘｍｉｅｒ在聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議公布結果前發表評論。



＊核心通脹居高不下，預計儲局加息２５個基點＊



上周的短短兩天內，美國銀行系統的緊張局勢導致美國收益率曲線出現重大調整，引發了市

場對美聯儲加息預期的大幅修正。上月，投資者似乎已經作出讓步，２月底投資者對美聯儲終端

利率的預期相比月初增加了１００個基點。可是，銀行系統的壓力已經將此預期降低到幾乎為零

，而投資者現在預期美聯儲年底會減息。這不尋常的事件完全推翻了儲局主席鮑威爾在３月初向

國會發表的講話，當中提及需要將加息幅度提高到先前預期的水平，目前看來已經不合時宜。

然而，我們認為美聯儲應該繼續收緊其貨幣政策，不能滿足於核心通脹的水平，在美國經濟

韌性和需求仍然高企的背景下，２月份的核心ＣＰＩ同比漲幅為５﹒５％。因此，我們預計在下

一次ＦＯＭＣ會議上將加息２５個基點。



＊區域性銀行危機為未來加息的幅度帶來不確定性＊



Ｄｉｘｍｉｅｒ認為，唯一可能令美聯儲糾結的，是要在穩定價格和穩定金融狀況的目標之

間做出一個兩難的選擇。歐洲央行在上周四（１６日）表明對此毫無疑慮，該行則認為美聯儲應

該仿效歐洲央行，因為美聯儲和相關部門有具體的工具來處理潛在的流動性危機，特別是目前危

機僅存在於區域性銀行。

目前的情況增加了對未來加息幅度的不確定性。加息的決定將取決於區域性銀行危機的嚴重

程度和當局遏制任何危機蔓延的能力。考慮到銀行業危機往往會引發市場和存款戶的信心危機而

導致非理性的市場舉動，認為事件現已告一段落還為時過早。持續的危機可能會令流動性收緊，

並導致美聯儲暫停加息。如能迅速解決危機，聯儲局將會繼續其加息之路，但無論終端利率水平

如何，安聯認為，聯儲局將會把利率維持在一個高的水平。



＊降息期望為固定收益市場帶來壓力＊



Ｄｉｘｍｉｅｒ指，投資者對降息的預期（今年６月至１２月期間減息９０個基點）成為美

國固定收益市場的不利因素。這些激進的預期引發市場波動，或會為收益率曲線中段帶來壓力。

（ｈｌ）

