恒指全日高收３３２點報１９５９１，九置收升６％，龍湖漲逾５％

《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫在美國銀行公會說，監管部門果斷的行動令美國

銀行體系回穩，又表示有需要時會採取更多行動。

投資者對歐美銀行業危機的憂慮減退，美股造好，銀行股反彈利好投資氣氛。市場注視美

國聯儲局稍後公布政策會議結果，市場普遍消化將加息０﹒２５厘。

港股造好，恒生指數全日收報１９５９１，升３３２點或１﹒７３％，主板成交

１０６８﹒６５億元。恒生中國企業指數報６６３９，升９０點或１﹒３８％。恒生科技指數報

４００９，升４３點或１﹒１１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４７﹒２元，升３﹒６元或１﹒０５％，成交６８﹒７４億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒８５元，升２﹒３５元或２﹒９２％，成交３７﹒０８億元；美團

收報１３０﹒３元，升０﹒２元或０﹒１５％，成交３５﹒７４億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

九置（０１９９７）收升６﹒０２％，報４４﹒９元，該股成交約８２６萬股，涉資

３﹒６７億元，盤中高見４５元，最低見４２﹒３５元；龍湖（００９６０）升５﹒１６％，收

報２２﹒４元；友邦（０１２９９）升３﹒６％，收報８０﹒６５元；中聯通（００７６２）升

３﹒２５％，收報５﹒７２元。（ｋｙ）

