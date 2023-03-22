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22/03/2023 16:12

恒指全日高收３３２點報１９５９１，九置收升６％，龍湖漲逾５％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國財長耶倫在美國銀行公會說，監管部門果斷的行動令美國
銀行體系回穩，又表示有需要時會採取更多行動。
　　　投資者對歐美銀行業危機的憂慮減退，美股造好，銀行股反彈利好投資氣氛。市場注視美
國聯儲局稍後公布政策會議結果，市場普遍消化將加息０﹒２５厘。
　　　港股造好，恒生指數全日收報１９５９１，升３３２點或１﹒７３％，主板成交
１０６８﹒６５億元。恒生中國企業指數報６６３９，升９０點或１﹒３８％。恒生科技指數報
４００９，升４３點或１﹒１１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４７﹒２元，升３﹒６元或１﹒０５％，成交６８﹒７４億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８２﹒８５元，升２﹒３５元或２﹒９２％，成交３７﹒０８億元；美團
收報１３０﹒３元，升０﹒２元或０﹒１５％，成交３５﹒７４億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　　九置（０１９９７）收升６﹒０２％，報４４﹒９元，該股成交約８２６萬股，涉資
３﹒６７億元，盤中高見４５元，最低見４２﹒３５元；龍湖（００９６０）升５﹒１６％，收
報２２﹒４元；友邦（０１２９９）升３﹒６％，收報８０﹒６５元；中聯通（００７６２）升
３﹒２５％，收報５﹒７２元。（ｋｙ）

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