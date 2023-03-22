《股語有云－古添力》金蝶有聰明錢流入，首站目標價１９銀

《股語有云》金蝶國際（００２６８）主要業務為在內地開發、製造及出售軟件產品及提供

軟件相關技術服務。金蝶國際截至２０２２年１２月３１日止年度業績虧損擴大，錄得虧損約

３﹒８９億人仔，每股虧損１１﹒３１分。２０２１年度錄得虧損３億人仔。

金蝶指，期內收入增長１６﹒６％至４８﹒６６億人仔，其中雲服務業務收入增長

３４﹒６％，佔比提升至７６﹒３％。至於虧損擴大主因持續加大對雲產品尤其是金蝶雲．星瀚

及ＨＲＳａａＳ的研發投入，同時２０２２年新型冠狀病毒疫情持續，使部分營銷及交付活動受

阻等所致。

期內，整體毛利增長１３﹒８％至２９﹒９８億人仔，毛利率下跌１﹒５個百分點至

６１﹒６％；佔總營業額７６﹒３％的雲服務業務，營業額增長３４﹒６％至３７﹒１４億人仔

，經營虧損收窄至４﹒５８億人仔；佔總營業額２３﹒７％的企業資源管理計劃業務，營業額減

少１８﹒７％至１１﹒５２億人仔，業績轉盈為虧，錄得經營虧損４３５３萬人仔。

早前，華為ＣＥＯ任正非提到華為自研了ＭｅｔａＥＲＰ管理系統，引發「華為進軍ＥＲＰ

市場」的猜想，觸發金蝶國際跌逾１８％。內媒引述華為相關人士對此回應稱，華為

ＭｅｔａＥＲＰ管理系統僅供內部使用，「進軍ＥＲＰ市場」是誤讀，ＭｅｔａＥＲＰ是華為用

自己的操作系統、數據庫、編譯器和語言做出的軟件之一，目前華為已構築起一套涵蓋軟件開發

全流程、全環節的軟件開發生產線，也計劃將軟件開發工具開放給外界使用，推動國產軟件產業

鏈高質量發展。

於２０２２年１２月３１日，金蝶國際之現金及銀行存款總額為４２﹒９６億人仔，銀行借

款４﹒７億人仔。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾２﹒２億元淨流入金

蝶國際，過去一個月有逾７﹒８５億元淨流入，過去三個月更有逾１２億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，金蝶周一現大陰燭向下，周二小陽燭向上，走勢現身懷六甲，

今日高開低走，９ＲＳＩ處於４１水平，添力建議投資者候１４銀樓下買入，首站以１月初高位

１９﹒１６銀為目標，升穿此關，上望２０２１年３月至２０２２年１月橫行區頂部約３０銀水

平，跌穿去年１１月低位１１﹒８８銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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