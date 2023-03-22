《投資心得－潘鐵珊》新特能源引入下游客戶，加強深度戰略合作

《投資心得》新特能源（０１７９９）截至去年１２月３１日止的２０２２年全年業績，錄

得收入達３７５﹒４億元人民幣，跟２０２１年同比增加了６６﹒７％；錄得歸屬集團淨利潤

１３４億元人民幣，較２０２１年同期大增１﹒７倍。



＊受惠多項國策出台，加快光伏風電產業平價上網＊



隨著全球能源結構轉型和「雙碳」目標持續深化，以風電、光伏為代表的清潔能源實現快速

發展，去年風電及光伏新增裝機容量１２５ＧＷ仍舊保持增長勢頭。受惠多項國策於去年出台，

從多方面包括推進屋頂分布式光伏開發試點工作等，構建新型電力體系去支持新能源產業發展，

加快光伏、風電產業實現平價上網，有利集團的發展。集團亦引入下游客戶上饒市晶科能源產業

發展有限公司及晶澳太陽能科技股份有限公司加入蒙古新特，讓其發揮各自在光伏產業鏈優勢，

加強深度戰略合作。兩者亦作為內蒙古１０萬噸多晶硅項目的投資方，分別持有項目公司９％的

股權，形成了資本紐帶戰略合作關係，有利於實現優勢互補、合作共贏。



＊擴大運營電站裝機規模，建１０萬噸多晶硅項目＊



集團加大風、光資源獲取力度，擴大運營電站裝機規模，通過技術創新和管理升級成功降低

了建造成本和發電成本，使綜合競爭力進一步提升。集團為把握光伏產業的發展機會，於內蒙古

進行１０萬噸多晶硅項目工廠建設，現正進行施工，力爭今年中期建成投產，年底前達產。相信

到時其產能將達到一年２０萬噸，有助進一步提升集團的行業地位及核心競爭力。可考慮現價買

入，上望２４元，跌穿１８﹒８元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持

有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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