【大國博弈】外交部回應美晶片法案限制在華擴產：已多次嚴正交涉

《經濟通通訊社２２日專訊》外媒報道，美國政府５００億美元的《晶片與科學法》計劃禁

止獲得資金的晶片企業在中國擴大產能，包括２８納米晶片廠房增加的產不能增加超過５％，資

本支出上限為１０萬美元等。獲得補貼的企業若在今後１０年在中國進行擴大半導體產能等重大

交易時，需將補貼全額退還。

中國外交部發言人汪文斌對回應表示，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義

行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟

友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業鏈「脫鈎斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和

公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展。

他表示，中方對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的

正當合法權益。

汪文斌強調，遏制打壓阻擋不了中國發展的步伐，只會增強中國實現高水平科技自立自強的

決心和能力。為維護一己霸權之私，綁架國際正常經貿合作，終將作繭自縛。希望各方從自身長

遠利益和公平公正市場原則出發，恪守國際經貿規則，同中方共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，

維護各方共同利益。（ｄｗ）

