【聚焦數據】上海首２個月外貿值創歷史同期高，惟出口跌４﹒９％

《經濟通通訊社２２日專訊》從上海海關獲悉，２０２３年前２個月，上海市外貿進出口值

創歷史同期新高，達到６８１５﹒６億元（人民幣．下同），較去年同期增長０﹒７％。其中，

進口４１５９﹒９億元，由去年四季度下降４﹒７％轉為增長４﹒７％；出口２６５５﹒７億元

，下降４﹒９％。

一般貿易和民營企業是上海市外貿增長的主力軍。前兩個月上海市一般貿易進出口人民幣

３９８０﹒２億元，增長２﹒５％，佔上海市外貿總值的５８﹒４％。

同期，上海有進出口實績的民營企業２﹒６萬家，增加１﹒１％，合計進出口２０８４﹒８

億元，增長１３﹒１％，佔上海外貿總值的三成以上。

今年前兩個月，上海市對區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）成員國進出口２３１８﹒７億

元，增長２﹒５％。對歐盟進出口１３７４﹒５億元，增長５％，佔比外貿總值的２０﹒２％，

高檔燃油車進口和新能源汽車出口是主要拉動因素。此外，對美國進出口７６５﹒２億元，下降

８﹒６％。

上海市新能源產業出口旺盛，今年前兩個月，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口，延

續去年第四季以來的增勢，分別增長６１﹒１％、１９４﹒８％、５８﹒９％，合計拉動出口總

體增長５﹒４個百分點。（ｃｔ）

