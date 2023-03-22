【中概焦點】拼多多Ａｐｐ遭谷歌下架，疑涉黑客行為攻擊用家手機

《經濟通通訊社２２日專訊》Ｇｏｏｇｌｅ表示，已把內地網購平台拼多多從應用商店

Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ下架，因從Ｐｌａｙ商店版本以外的拼多多應用程式發現到惡意軟件，

因此啟動保護機制。拼多多回應稱，Ｐｌａｙ商店指拼多多應用程式因當前版本不符合谷歌政策

而被暫時下架，但未分享更多細節。拼多多隔晚在美國升０﹒０３％，報７８﹒９３美元。

拼多多今次被下架並非空穴來風，此前已有不少用戶指出自己的手機莫名其妙安裝拼多多，

而且無法卸載，認為拼多多Ａｐｐ用黑客手段攻擊用戶的手機。

國內獨立數據安全研究服務機構深藍ＤａｒｋＮａｖｙ於３月初揭發，有知名互聯網廠商通

過挖掘安卓廠商ＯＥＭ代碼中的反序列化漏洞，控制用戶的手機系統，並繞過隱私合規監管 ，

大肆收集用戶的隱私信息，而且改寫系統關鍵配置文件防止用戶卸載，甚至可以通過「雲控開關

」控制用戶手機來躲避檢測。雖然深藍未直接公布ＡＰＰ的名字，但外界均普遍認為其所指的就

是拼多多。

值得一提的是，目前用戶在Ｐｌａｙ商店仍可安裝拼多多旗下主打海外市場的電商應用程式

「Ｔｅｍｕ」。（ｅｙ）

