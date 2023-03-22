【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ總裁拍片籲全美１﹒５億用戶反對封殺

《經濟通通訊社２２日專訊》ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資周二於ＴｉｋＴｏｋ官方帳號發
布短片，指ＴｉｋＴｏｋ正面臨美國政府禁令的壓力，呼籲１﹒５億美國用戶捍衛ＴｉｋＴｏｋ
。
周受資在長約１分鐘的短片中指出，幾乎一半美國用戶都利用Ｔｉｋｔｏｋ來連接、創造、
分享、學習和獲得樂趣，其中還有５００萬美國企業通過Ｔｉｋｔｏｋ接觸用戶，當前
Ｔｉｋｔｏｋ在美國的７０００名員工幫助搭建了一個很棒的美國乃至全球社區。周受資形容，
現在是Ｔｉｋｔｏｋ的關鍵時刻，一些政客開始討論禁止Ｔｉｋｔｏｋ，這將令１﹒５億美國人
不能再使用Ｔｉｋｔｏｋ，而稍後他會在美國國會作證，分享Ｔｉｋｔｏｋ為保護美國人使用
Ｔｉｋｔｏｋ所做的一切。最後周呼籲用戶在評論中分享他們喜歡ＴｉｋＴｏｋ的原因，以讓政
客代表知悉。
周受資將於周四（２３日）出席美國眾議院能源與商務委員會聽證會，就ＴｉｋＴｏｋ的隱
私安全問題、對兒童的影響及ＴｉｋＴｏｋ與中國的關係等接受質詢。周受資此前發布書面證詞
稱，ＴｉｋＴｏｋ從來沒有、將來也不會將美國用戶數據分享給中國政府。（ｓｌ）
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