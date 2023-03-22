【ＦＯＣＵＳ】ＡＩ爭鋒趨白熱，經濟社會大震撼

【ＦＯＣＵＳ】ＡＩ爭鋒白熱化，誰將號令天下？「黑馬」ＯｐｅｎＡＩ上周二（１４日）
剛剛突襲式揭盅ＣｈａｔＧＰＴ－４，搜索引擎「老大哥」Ｇｏｏｇｌｅ，周二（２１日）終開
放Ｂａｒｄ聊天機器人回擊。加入戰團的遠不止此，從微軟到臉書，從Ａｄｏｂｅ到
Ｎｖｉｄｉａ，當創造內容的成本無限趨近零，連同ＡＩ所展示的成人般心智推理能力，足以令
人膽戰心驚。
當ＧｅｎＡＩ（生成式人工智能）在技術和資本的助推下持續進化，人類這個碳基生物群體
的社會
、經濟震撼才剛剛開始，最新的一例是，從美國政府到公司都正取消大學學位要求；ＡＩ無所不
在的世界，技能或將長青過學位。
＊Ｂａｒｄ機器人硬撼ＣｈａｔＧＰＴ－４＊
當ＣｈａｔＧＰＴ、新Ｂｉｎｇ（附聊天機器人功能）的活躍用戶雙雙突破１億，
Ｇｏｏｇｌｅ面對ＡＩ新勢力崛起
，愈來愈似「起了個大早，趕了個晚集」。盡管標榜數據庫擁有高達５０００億個參數，大幅跑
贏ＣｈａｔＧＰＴ－３的１７５０億個（ＣｈａｔＧＰＴ－４暫無官方參數值公布），但周二上
線的Ｂａｒｄ僅開放英美地區的部分用戶訪問（其餘需等待候補），且只支持英文文本對話。
相比之下，ＣｈａｔＧＰＴ－４能閱讀圖片以及表格，乃至根據網頁手繪圖編寫ＨＴＭＬ代
碼；除了法律
、微積分、物理、經濟學等「考試成績」較ＧＰＴ－３﹒５大幅提升，其在相當於「讀心術」的
Ｆａｕｘ－Ｐａｓ Ｔａｓｋｓ（失態偵測測驗）中的表現，已從ＧＰＴ－３﹒５的不到９歲小
孩的心智推理水平，進化至成年人水平。
＊微軟、Ａｄｏｂｅ、Ｎｖｉｄｉａ加入＊
Ｇｏｏｇｌｅ面對的另一勁敵則是微軟（ＯｐｅｎＡＩ的投資方之一），繼２月將基於
ＧＰＴ－３﹒５技術的ＡＩ聊天機器人加入搜索引擎Ｂｉｎｇ，短短一個月令活躍用戶突破１億
後，本月中再在其王牌產品Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ ３６５中嵌入Ｃｏｐｉｌｏｔ（部分以
ＣｈａｔＧＰＴ為基礎），升級ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、
Ｏｕｔｌｏｏｋ等功能，包括總結會議討論要點、根據提示創建ＰＰＴ文檔等。
不甘落後的還有老牌圖像軟件公司Ａｄｏｂｅ，昨日宣布推出ＧｅｎＡＩ創作模型
Ｆｉｒｅｆｌｙ，能根據日常語言的關鍵詞創作圖像╱聲效、編輯視頻（例如更改天氣）等。同
日有新動作的還包括芯片設計公司Ｎｖｉｄｉａ，最新ＧｅｎＡＩ雲服務ＮｅＭｏ，能幫助不同
領域的企業構建自己的生成式人工智能語言模型，優化自身的應用程式。
＊「證書天花板」 ＶＳ 獨特技能＊
文本、圖像、視頻、代碼、應用程式……當ＧｅｎＡＩ令創造內容的成本無限趨近零，如同
蒸汽機、芯片的發明，將人力成本、計算成本無限趨近零，伴隨人類生產力再次飛躍的憧憬，有
關「哪些工作將被取代」的討論甚囂塵上；另一方面，又引發深層洞察、道德思考可能倒退的擔
憂。
語言學泰斗Ｎｏａｍ Ｃｈｏｍｓｋｙ最新就指，跟ＣｈａｔＧＰＴ及同類產品狼吞虎咽地
處理數百兆兆字節的數據相比，人類大腦尋求的，不是推斷數據點之間的粗暴關聯（ｂｒｕｔｅ
ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｓ），而是創造解釋，例如通過蘋果墜地，發現萬有引力。
但在ＡＩ日漸無所不在的世界，獨特技能或將長青過學位證書。在美國，賓夕法尼亞、猶他
、馬里蘭、阿拉斯加等州，州政府已取消大部分職位對大學學位的要求；ｇｏｏｇｌｅ、ＩＢＭ
、達美航空等公司亦降低某些職位的學位要求；更多高中生正傾向從升讀大學轉為職業課程。數
據顯示，現時全美不同行業的學徒數高達８０萬名，較十年前增加５０％。
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