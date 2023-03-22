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22/03/2023 09:12

《投資智慧－鄧聲興》創業板改革逼切，不宜設過高門檻

　　《投資智慧》香港交易所主要分為主板和創業板兩個市場。主板即是一般ＩＰＯ市場，被批
准上市的企業一般規模較大。創業板（ＧＥＭ）則是１９９９年才推出的新股票市場，仿照美國
的納斯達克（ＮＡＳＤＡＱ）進行設計，上市的門檻較低，主要目標是給有增長潛力的新企業提
供融資渠道，新興科技企業是香港創業板的重要組成部分。
　
　　香港創業板創立時為２０００年互聯網泡沫前夕，其景氣前後持續了三年左右，甚至一度超
過了同期主板上市的數量。隨後，以科網泡沫破裂為引子，ＧＥＭ市場開始逐漸進入交易低迷、
融資萎縮狀態。後又因大量質量不高的公司進入市場，香港創業板曾一度被稱之為「啤殼樂園」

　
　　在香港創業板的黃金時代，陸資蜂擁南下香港創業板買殼，２０１７年及２０１８年合計共
有多達１５５家公司上市。但自２０１８年下半年開始，聯交所及證監會不但多次收緊上市的門
檻，更引用被稱為「天條」的《上市規則》及《證券及期貨規則》杜絕創業板公司的有關行為。
目前，在創業板上市，需要符合上市前兩年的營業現金流超過３０００萬元，且公司經營的業務
有現金流入；以及公司市值超過１﹒５億元這兩個要求。此外，主要股東的售股亦有限制，普遍
設有１年禁售期。黃金時代過後的２０１９年，香港創業板僅有２２家新公司上市，總計３７８
家，數量為７年來最少，總集資額也不足１０億元；２０２０年有１９家公司上市，總計３６８
家；２０２１年進一步減少至１７家，總計３５３家。２０２２年，ＧＥＭ沒有新公司上市，上
市公司總是３４０家，較２０２１年底的３５３家減少１３家，主要是退市１３家所致。
　
　　至此，特首李家超於２０２２年度香港行政長官施政報告中提出活化ＧＥＭ，為中小型及初
創企業提供更有效融資平台。據悉，港交所（００３８８）亦有意對ＧＥＭ進行新一輪改革，初
步提出把ＧＥＭ作分層設計，分成「Ａ」和「Ｂ」兩層。「Ａ」層的公司規模較大，併計劃參考
北交所的上市要求，而「Ｂ」層公司上市要求則料與現時ＧＥＭ相類近。「Ａ」和「Ｂ」兩層之
間參考「新三板」的升降層機制，當「Ｂ」公司的業務和市值有一定發展之後，可獲晉升至「Ａ
」層。至於在「Ａ」層的公司如果不符合特定要求，亦有可能被降回「Ｂ」層。
　
　　筆者認為對ＧＥＭ進行改革是十分逼切的，但應該抱有更加開放的態度，不要設置過高門檻
，才能更好的幫助有潛力的公司上市集資。同時，亦應該重設簡易轉板的機制，當企業滿足主板
上市要求便可以申請轉主板上市。此外，為解決ＧＥＭ流動性不足的問題，筆者認為可以引入莊
家制，若設有莊家制，則莊家會為投資者接貨，由於買賣更為方便，投資者會更願意交易這些股
份。莊家制的存在能讓股份的流通性增加。亦希望港交所能大力推動及落實ＧＥＭ的「Ａ」層公
司日後有望能獲納入至「互聯互通」制度的想法，讓內地投資者有機會買賣部分較具規模的
ＧＥＭ股份。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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