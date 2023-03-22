《投資智慧－鄧聲興》創業板改革逼切，不宜設過高門檻

《投資智慧》香港交易所主要分為主板和創業板兩個市場。主板即是一般ＩＰＯ市場，被批

准上市的企業一般規模較大。創業板（ＧＥＭ）則是１９９９年才推出的新股票市場，仿照美國

的納斯達克（ＮＡＳＤＡＱ）進行設計，上市的門檻較低，主要目標是給有增長潛力的新企業提

供融資渠道，新興科技企業是香港創業板的重要組成部分。



香港創業板創立時為２０００年互聯網泡沫前夕，其景氣前後持續了三年左右，甚至一度超

過了同期主板上市的數量。隨後，以科網泡沫破裂為引子，ＧＥＭ市場開始逐漸進入交易低迷、

融資萎縮狀態。後又因大量質量不高的公司進入市場，香港創業板曾一度被稱之為「啤殼樂園」

。



在香港創業板的黃金時代，陸資蜂擁南下香港創業板買殼，２０１７年及２０１８年合計共

有多達１５５家公司上市。但自２０１８年下半年開始，聯交所及證監會不但多次收緊上市的門

檻，更引用被稱為「天條」的《上市規則》及《證券及期貨規則》杜絕創業板公司的有關行為。

目前，在創業板上市，需要符合上市前兩年的營業現金流超過３０００萬元，且公司經營的業務

有現金流入；以及公司市值超過１﹒５億元這兩個要求。此外，主要股東的售股亦有限制，普遍

設有１年禁售期。黃金時代過後的２０１９年，香港創業板僅有２２家新公司上市，總計３７８

家，數量為７年來最少，總集資額也不足１０億元；２０２０年有１９家公司上市，總計３６８

家；２０２１年進一步減少至１７家，總計３５３家。２０２２年，ＧＥＭ沒有新公司上市，上

市公司總是３４０家，較２０２１年底的３５３家減少１３家，主要是退市１３家所致。



至此，特首李家超於２０２２年度香港行政長官施政報告中提出活化ＧＥＭ，為中小型及初

創企業提供更有效融資平台。據悉，港交所（００３８８）亦有意對ＧＥＭ進行新一輪改革，初

步提出把ＧＥＭ作分層設計，分成「Ａ」和「Ｂ」兩層。「Ａ」層的公司規模較大，併計劃參考

北交所的上市要求，而「Ｂ」層公司上市要求則料與現時ＧＥＭ相類近。「Ａ」和「Ｂ」兩層之

間參考「新三板」的升降層機制，當「Ｂ」公司的業務和市值有一定發展之後，可獲晉升至「Ａ

」層。至於在「Ａ」層的公司如果不符合特定要求，亦有可能被降回「Ｂ」層。



筆者認為對ＧＥＭ進行改革是十分逼切的，但應該抱有更加開放的態度，不要設置過高門檻

，才能更好的幫助有潛力的公司上市集資。同時，亦應該重設簡易轉板的機制，當企業滿足主板

上市要求便可以申請轉主板上市。此外，為解決ＧＥＭ流動性不足的問題，筆者認為可以引入莊

家制，若設有莊家制，則莊家會為投資者接貨，由於買賣更為方便，投資者會更願意交易這些股

份。莊家制的存在能讓股份的流通性增加。亦希望港交所能大力推動及落實ＧＥＭ的「Ａ」層公

司日後有望能獲納入至「互聯互通」制度的想法，讓內地投資者有機會買賣部分較具規模的

ＧＥＭ股份。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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