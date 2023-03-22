《樓市亮話－湯文亮》戲棚著火千祈唔好大叫火燭

《樓市亮話》我第一次在澳門睇粵劇大戲是跟阿嫲去睇，那套粵劇的確是大戲，由鳳凰女麥

炳榮主演的鳳閣恩仇未了情，阿嫲吩咐就算見到戲棚著火，千祈唔好大叫火燭，因為會令到場面

很混亂，隨時人踩人，踩死人。如果我們應承，角切鮑魚放題。



瑞信出事，中國富豪損失不大，因為瑞士總統早已表明，如果台海衝突，瑞士就會沒收中國

富豪在瑞士資產，總統並不是靠嚇，其實是早有先例，俄烏衝突之後沒收了３０００多億美元俄

羅斯人財產。



不過凡事都有例外，有老友信錯老麥（按：麥樸思），將在國內資產移至歐美銀行，現在不

但美國有銀行出事，連瑞信咁大都要賣盤，而且只值２０億美元，原因是老麥接受美國電視台採

訪時，表示有３００萬元未能移離中國，公開叫在中國有資產的人要小心這個風險。老友老婆聽

到之後，日哦夜哦叫佢將資金撤離中國，今次大鑊了，我估計老友老婆並沒有日哦夜哦，只不過

是老友犯了一個男人毛病，就是將責任推俾老婆。



其實老麥應該知道，戲棚著火千祈唔好大叫火燭，佢咁樣講是有目的，應該是希望資金撤離

中國，轉移到歐美銀行，不過，老麥見慣世面，幾日之後都見唔到中國金融出現動盪，沒有大量

資金撤離中國，立刻改口話他的資金可以自由離開，而他會積極投資中國，其實，可能已經害死

不少人。老實說，如果老麥對歐美銀行體系提出警告，今次他就是英雄，老麥反而對中國金融體

系提出警告，難免令人認為他是有不可告人的目的而發。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮

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