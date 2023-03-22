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即市新聞

22/03/2023 12:44

《樓市亮話－湯文亮》戲棚著火千祈唔好大叫火燭

　　《樓市亮話》我第一次在澳門睇粵劇大戲是跟阿嫲去睇，那套粵劇的確是大戲，由鳳凰女麥
炳榮主演的鳳閣恩仇未了情，阿嫲吩咐就算見到戲棚著火，千祈唔好大叫火燭，因為會令到場面
很混亂，隨時人踩人，踩死人。如果我們應承，角切鮑魚放題。
　
　　瑞信出事，中國富豪損失不大，因為瑞士總統早已表明，如果台海衝突，瑞士就會沒收中國
富豪在瑞士資產，總統並不是靠嚇，其實是早有先例，俄烏衝突之後沒收了３０００多億美元俄
羅斯人財產。
　
　　不過凡事都有例外，有老友信錯老麥（按：麥樸思），將在國內資產移至歐美銀行，現在不
但美國有銀行出事，連瑞信咁大都要賣盤，而且只值２０億美元，原因是老麥接受美國電視台採
訪時，表示有３００萬元未能移離中國，公開叫在中國有資產的人要小心這個風險。老友老婆聽
到之後，日哦夜哦叫佢將資金撤離中國，今次大鑊了，我估計老友老婆並沒有日哦夜哦，只不過
是老友犯了一個男人毛病，就是將責任推俾老婆。
　
　　其實老麥應該知道，戲棚著火千祈唔好大叫火燭，佢咁樣講是有目的，應該是希望資金撤離
中國，轉移到歐美銀行，不過，老麥見慣世面，幾日之後都見唔到中國金融出現動盪，沒有大量
資金撤離中國，立刻改口話他的資金可以自由離開，而他會積極投資中國，其實，可能已經害死
不少人。老實說，如果老麥對歐美銀行體系提出警告，今次他就是英雄，老麥反而對中國金融體
系提出警告，難免令人認為他是有不可告人的目的而發。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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