  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/03/2023 08:53

【香港要聞】消息：行會通過三隧新收費方案，政府今日交代細節

　　《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，特首會同行會通過過海隧道收費調整方案。西隧專營
權８月收回後，將調整三隧收費，年底再劃分繁忙時段，其中夜間非繁忙時段。三隧劃一私家車
收費２０元。運輸及物流局今日將公布新方案。
　
＊首階段西隧私家車收費減至６０元＊
　
　　政府去年底向立法會提交新的三隧分流方案。據了解，行會通過的方案分兩階段實施。８月
首階段，私家車經西隧收費由７５元調低至６０元，紅隧東隧就劃一加至３０元。的士三隧劃一
收２５元。
　
＊次階段公眾假期日間劃一收２５元＊
　
　　第二階段在年底推行，實施不同時段不同收費，星期一至六繁忙時段，西隧維持收６０元不
變；紅隧、東隧就再加價至４０元。非繁忙時段，三隧將劃一收費，日間收３０元，夜間收２０
元。星期日及公眾假期收費最便宜，日間劃一收２５元，夜間收２０元。商用車即是巴士及貨車
，三隧將劃一收５０元。
　　有議員曾質疑西隧減幅過小，單將紅隧及東隧收費調高，無助分流，亦增加市民過海負擔，
政府因此以「兩步走」方式，循序漸進推行不同時段不同收費。（ｃｌ）
　
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話22/03/2023
【虛幣世界】比特幣反彈28000美元之上，市場料加息四份一厘
人氣文章中國故事21/03/2023
《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談　人幣即期創一周高
人氣文章財經熱話21/03/2023
受困歐美銀行危機大市不穩　ATMJ各有隱憂點部署？
人氣文章香港要聞21/03/2023
消息:行會通過調整港鐵票價可加可減機制，將與港鐵利潤掛勾
人氣文章專訪21/03/2023
【專訪】陶冬：美國「咆哮時代」的啟示（有片）
人氣文章財經熱話21/03/2023
全球經濟危機可否安然度過？ 陶冬博士與你深入剖析！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金