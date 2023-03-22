【香港要聞】消息：行會通過三隧新收費方案，政府今日交代細節

《經濟通通訊社２２日專訊》消息指，特首會同行會通過過海隧道收費調整方案。西隧專營

權８月收回後，將調整三隧收費，年底再劃分繁忙時段，其中夜間非繁忙時段。三隧劃一私家車

收費２０元。運輸及物流局今日將公布新方案。



＊首階段西隧私家車收費減至６０元＊



政府去年底向立法會提交新的三隧分流方案。據了解，行會通過的方案分兩階段實施。８月

首階段，私家車經西隧收費由７５元調低至６０元，紅隧東隧就劃一加至３０元。的士三隧劃一

收２５元。



＊次階段公眾假期日間劃一收２５元＊



第二階段在年底推行，實施不同時段不同收費，星期一至六繁忙時段，西隧維持收６０元不

變；紅隧、東隧就再加價至４０元。非繁忙時段，三隧將劃一收費，日間收３０元，夜間收２０

元。星期日及公眾假期收費最便宜，日間劃一收２５元，夜間收２０元。商用車即是巴士及貨車

，三隧將劃一收５０元。

有議員曾質疑西隧減幅過小，單將紅隧及東隧收費調高，無助分流，亦增加市民過海負擔，

政府因此以「兩步走」方式，循序漸進推行不同時段不同收費。（ｃｌ）





