【香港政情】葉劉去函孫東，促港府停止向Ｇｏｏｇｌｅ落廣告

《經濟通通訊社２２日專訊》香港代表隊過往多次在外地出賽時，發生播錯國歌事件，港府
要求Ｇｏｏｇｌｅ把國歌置頂及移除錯誤資訊卻遭拒絕。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀在
社交平台發文稱，已去信創新科技及工業局局長孫東，批評Ｇｏｏｇｌｅ拒絕移除國歌的錯誤搜
尋結果，屬毫不尊重中國的行徑，建議政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在
Ｇｏｏｇｌｅ刊登廣告。（ｃｌ）（ｚｚ）
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