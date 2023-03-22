【外圍經濟】Ｎｉｋｅ第三季營收按年增１４％至１２３﹒９億美元

《經濟通通訊社２２日專訊》Ｎｉｋｅ第三季度營收按年上升１４％至１２３﹒９億美元，
預估為１１５﹒２億美元。
每股純利為０﹒７９美元，去年同期為０﹒８７美元，預估為０﹒５４美元。毛利率為
４３﹒３％，去年同期為４６﹒６％，預估為４３﹒７％。
Ｎｉｋｅ行政總裁Ｊｏｈｎ Ｄｏｎａｈｏｅ表示，公司第三季度的強勁業績證明公司的戰
略成功。（ｒｃ）
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