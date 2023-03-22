《經濟通通訊社２２日專訊》美國二手房屋售價中值２月份出現２０１２年以來首次下降。
全美地產經紀商協會（ＮＡＲ）公布的數據顯示，２月份二手房屋銷售價格中值按年下跌
０﹒２％至３６﹒３萬美元。售價中值下降主要是受到單戶型住宅價格下降０﹒７％拖累。
銷量方面，美國２月份二手房屋銷量創下２０２０年年中以來的最大增幅，折合年率達到
４５８萬套，結束了長達１年的創紀錄下滑。（ｒｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
22/03/2023 14:12
【外圍經濟】美國２月二手房價按年跌０﹒２％，２０１２年來首降
《經濟通通訊社２２日專訊》美國二手房屋售價中值２月份出現２０１２年以來首次下降。
全美地產經紀商協會（ＮＡＲ）公布的數據顯示，２月份二手房屋銷售價格中值按年下跌
０﹒２％至３６﹒３萬美元。售價中值下降主要是受到單戶型住宅價格下降０﹒７％拖累。
銷量方面，美國２月份二手房屋銷量創下２０２０年年中以來的最大增幅，折合年率達到
４５８萬套，結束了長達１年的創紀錄下滑。（ｒｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港要聞22/03/2023
陳國基：若冰協未依從指引致播國歌出錯，定會嚴懲
|FOCUS22/03/2023
【FOCUS】AI爭鋒趨白熱 經濟社會大震撼
|財經熱話22/03/2023
瑞士政府凍結瑞信職員遞延獎金，料獎金大幅縮水
|國際動態22/03/2023
白宮稱中美正討論耶倫及雷蒙多訪華
|財經熱話22/03/2023
吉利去年盈利勝預期增今年銷量目標 大行卻唱淡要趁反彈沽？
|國際動態22/03/2023
第一共和銀行救助計劃可能需美國政府出手
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰