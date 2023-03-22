【外圍經濟】美國２月二手房價按年跌０﹒２％，２０１２年來首降

《經濟通通訊社２２日專訊》美國二手房屋售價中值２月份出現２０１２年以來首次下降。

全美地產經紀商協會（ＮＡＲ）公布的數據顯示，２月份二手房屋銷售價格中值按年下跌

０﹒２％至３６﹒３萬美元。售價中值下降主要是受到單戶型住宅價格下降０﹒７％拖累。

銷量方面，美國２月份二手房屋銷量創下２０２０年年中以來的最大增幅，折合年率達到

４５８萬套，結束了長達１年的創紀錄下滑。（ｒｃ）

