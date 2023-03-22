【外圍經濟】英國通脹上升，聯儲局需繼續加息以打擊通脹

《經濟通通訊社２２日專訊》分析指，在本月銀行業動蕩的情況下，如果聯儲局需要任何鼓
勵以繼續加息，英國通脹的意外上升可能恰恰提供了這種鼓勵。
由於生活成本危機給家庭和企業帶來持續壓力，英國２月份通脹率意外飆升至接近４０年來
的最高水平。消費者價格指數為１０﹒４％，與預期的９﹒９％相差甚遠。
分析認為，為了繼續打擊通脹，聯儲局需要宣布再次加息。（ｒｃ）
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