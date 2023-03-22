【企業盈警】麗新發展（００４８８）料中期虧損最多１４億元

《經濟通通訊社２２日專訊》麗新發展（００４８８）公布，預期截至今年１月３１日止中

期綜合虧損預期介乎約１３億至１４億元之間，比去年同期綜合虧損４﹒８億元有所擴大。

該集團指，業績下滑主因所擁有及透過合營公司持有投資物業估值同比下降所致。

該集團預期於本周五（２４日）公布業績。（ｗｈ）

