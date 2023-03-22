【企業盈警】麗新國際（００１９１）料中期虧損擴至最多９億元

《經濟通通訊社２２日專訊》麗新國際（００１９１）公布，預期截至今年１月３１日止中

期綜合虧損將介乎約８億至９億元，比去年同期之綜合虧損約３﹒２億元有所擴大。

該集團指，業績下跌主因擁有及透過合營公司所持投資物業估值同比大幅下降所致。

該集團預期於本周五（２４日）公布業績。（ｗｈ）

