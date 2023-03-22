【企業盈警】中環控股（０１７３５）料去年虧損最多３５００萬元

《經濟通通訊社２２日專訊》中環控股（０１７３５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損淨額不超過３５００萬元，而２０２１年度則錄得純利約６０３０萬元。
該集團指，由純利轉為虧損淨額主因在新冠肺炎疫情下，香港上蓋建築及建築項目建築成本
增加；鳳台縣新光伏項目運營成本增加，以及貿易及其他應收款項減值虧損撥備增加所致。
（ｗｈ）
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