《日入而息》騰訊上季經調整純利增１９％，中電信全年多賺６％

《今天重點》

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騰訊（００７００）去年少賺１６％至１８８２億元人民幣，息２﹒４港元；上季經調整純利增

１９％，略遜預期；騰訊指股東會後劉熾平退任董事，惟續任公司總裁；騰訊去年本土市場遊戲

收入跌４％，國際市場增３％；劉熾平：遊戲行業正穩步復甦，首季遊戲流水錄增長

中電信（００７２８）全年純利升６％，末期息７﹒６分；中電信指今年資本開支指引９９０億

人幣，冀ＡＲＰＵ穩增

石藥（０１０９３）全年多賺８﹒７％至６０﹒９億元人民幣，息１１港仙

恒安國際（０１０４４）全年純利跌４１﹒２％至１９﹒３億元人民幣，息０﹒７元人幣；恒安

國際指下半年毛利率將改善，靠產品升級提高利潤

特步國際（０１３６８）全年純利升１﹒５％，末期息７﹒１港仙；特步料今年收入達雙位數增

長，利潤增長不低於銷售增長

傳恒大將公布境外債務重組方案，債權人有多種選擇

許正宇稱當局認真檢視不同強積金投資方案之可行性；研究增加投資選項，包括政府未來發行的

綠債等；上季負資產宗數上升，按保計劃下貸款質素維持良好

九巴歡迎三隧分流方案，稱可提升效率並紓緩交通擠塞；城巴新巴歡迎三隧劃一巴士收費５０元

，的士司機冀減晚上收費

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《即日市況》

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恒指全日高收３３２點報１９５９１，九置收升６％，龍湖漲逾５％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒３１％成交回漲，環球回穩科技股落鑊

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《美元匯價》

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美元在１０２﹒５０附近應有支持

歐元最新報１﹒０７７８╱８１，日圓最新報１３２﹒６１╱６４

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《公司業績》

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騰訊（００７００）去年少賺１６％至１８８２億元人民幣，息２﹒４港元；上季經調整純利增

１９％，略遜預期

漢思能源（００５５４）全年虧轉盈２０﹒７萬元，不派息

粵豐環保（０１３８１）全年純利升０﹒８％至１３﹒３億元，息４﹒７仙

石藥（０１０９３）全年多賺８﹒７％至６０﹒９億元人民幣，息１１港仙

特步國際（０１３６８）全年純利升１﹒５％，末期息７﹒１港仙

嘉華國際（００１７３）全年純利跌５９﹒１％至１３﹒７億元，末期息１４仙

恒安國際（０１０４４）全年純利跌４１﹒２％至１９﹒３億元人民幣，息０﹒７元人幣

潤電（００８３６）全年純利升２﹒３倍，末期息３７﹒６仙

知乎（０２３９０）全年虧損擴大至１５﹒８億元人民幣，不派息

天福（０６８６８）全年純利跌４３％至２億元人民幣，末期息１３港仙

朸濬國際（０１３５５）料全年淨虧損擴大至約１７００萬元

智雲健康（０９９５５）全年虧損收窄至１６﹒９億元人民幣，不派息

永勝醫療（０１６１２）全年盈轉虧１７３９﹒８萬元，不派息

ＳＨＡＮＧＨＡＩ（００７７０）全年虧損擴大至９７萬美元，不派息

鴻興印刷（００４５０）全年純利升２７﹒１％，連特別息派９仙

森松（０２１５５）全年純利升７５﹒３％至６﹒７億元人民幣，不派息

中電信（００７２８）全年純利升６％，末期息７﹒６分

百融雲（０６６０８）全年虧轉盈２﹒４億元人民幣，不派息

東方海外（００３１６）全年純利升４０％，特息連末期息４﹒５６美元

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《公司資訊》

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石藥（０１０９３）自研新冠ｍＲＮＡ疫苗於內地獲納入緊急使用

和記電訊（００２１５）新設尊尚品牌專攻高端客戶巿場

蔚來汽車（０９８６６）對實現今年銷售目標非常有信心，料明年盈虧平衡；蔚來於荷蘭首家線

下體驗店蔚來中心明日開業

呂宇健增持毛記葵涌（０１７１６）逾４８萬股，持股升至６﹒０１％

騰訊（００７００）股東會後劉熾平退任董事，惟續任公司總裁；騰訊去年本土市場遊戲收入跌

４％，國際市場增３％

中電（００００２）燃料費資助計劃接受申請，每戶提供６００元一筆過資助

富匯國際（０１０３４）料今年中國內地娛樂教育業務分部淨利按年增６﹒７％

恒安標準人壽亞洲推出新投連險，新增１１項投資選擇

石四藥集團（０２００５）旗下兩產品取得國家藥監局藥品生產註冊批件

香港寬頻（０１３１０）推一日超抵５Ｇ上台優惠，９０元月費可享２０ＧＢ數據

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《國企紅籌》

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潤電（００８３６）建議分拆華潤新能源控股到Ａ股上市

中國電信（００７２８）２月５Ｇ套餐用戶淨增５１９萬戶

中國再保險（０１５０８）首兩個月子公司原保費收入按年升２０％至９８億人幣

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《神州民企》

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金山軟件（０３８８８）料今年扭虧為盈，金山雲無需進一步撥備

傳恒大將公布境外債務重組方案，債權人有多種選擇

恒安（０１０４４）去年毛利率跌至３４％，料木漿價格回落正面影

響下半年反映

特步（０１３６８）料今年收入達雙位數增長，利潤增長不低於銷售

增長

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《中國要聞》

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文旅部表示今年首要提振行業發展信心，推進高質發展

多家企業在京集中簽約成立國內海外投資平台公司

否認退出中國，廣汽三菱表示一切運轉正常

發改委表示做好今年享受稅收優惠的集成電路業清單制定

上海首２個月外貿值創歷史同期高，惟出口跌４﹒９％

大灣區去年經濟總量突破１３萬億元人民幣，綜合實力增強

山東表示生育新政後依法生育的三孩免費讀公辦高中

銀保監開展保險銷售人員互聯網營銷合規自查整改工作

人行６７０億逆回購利率持平，淨回籠３７０億元

北京鼓勵汽車更新換代，乘用車換新能源最高補貼１萬

２月內房非銀融資規模同比降幅收窄，但融資成本仍升

廣州房貸利率降至４年低，首套房ＬＰＲ不加點

中汽協撰文籲理性對待汽車促銷，盡快回歸正常秩序

傳深圳建行原副行長趙芝然被查，建行表示不了解情況

被指挪用客戶２４３萬拒賠，郵儲銀行表示案件重審中

與食極星合作為平台菜品打分評級，餓了麼表示打造媽媽放心的外賣

上海港口貨物出口量較去年同期疫情期間增５﹒５％

前青海省常委陳瑞峰任中央統戰部副部長

廣州黃埔區為誠信企業提供融資等１５項優惠便利措施

上海２月港口貨物吞吐量增１１％，旅客發送量增１倍

北京擴大二手車流通，經銷企業最高支持５００萬元

機構表示內地百城住宅庫存５１個月來首次同比下降

萬達發債遇阻，中證監質疑子公司上市失敗須賠３００億

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒６％，台積電料６月應用英偉達ＡＩ技術

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《國際要聞》

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美國政府表示摩通前交易員欺詐罪成應重判

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《外圍經濟》

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Ｎｉｋｅ第三季營收按年增１４％至１２３﹒９億美元

加國銀行業冀政府提高存款保障上限以降風險

南韓大企業去年第四季營業利潤按年暴跌近７０％

新西蘭消費者信心指數微升至７７，仍近歷史低點

美國２月二手房價按年跌０﹒２％，２０１２年來首降

英國２月ＣＰＩ按年增１０﹒４％，高於預期

英國通脹上升，聯儲局需繼續加息以打擊通脹

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《大國博弈》

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ＴｉｋＴｏｋ周受資：從未將美國用戶數據分享給中國

ＴｉｋＴｏｋ總裁拍片籲全美１﹒５億用戶反對封殺

外交部駐港公署及香港政府斥美國人權報告抹黑

德經濟部長表示考慮效仿美國對華實施科技產品出口限制

白宮稱中美正討論耶倫及雷蒙多訪華

美國擬設新規定阻止中國利用獲補貼的半導體製造商

荷蘭禁止公務員工作手機使用ＴｉｋＴｏｋ

外交部回應美晶片法案限制在華擴產：已多次嚴正交涉

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《習普會》

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中俄表示解決烏克蘭危機須尊重各國安全關切，防陣營對抗

中俄簽深化全面戰略夥伴關係聲明，彼此為優先合作夥伴

中俄簽經濟合作重點方向，２０３０年前顯著提升貿易額

習近平結束俄羅斯國事訪問，啟程回國

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《連環爆雷》

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ＦＳＭＯｎｅ表示瑞信ＡＴ１債券清零，投資者應更小心

傳ＰＩＭＣＯ及景順為瑞信ＡＴ１債券最大買家

全球銀行對風險信貸愈趨謹慎，動盪氣氛籠罩

受累瑞信ＡＴＩ減記，Ｐｉｍｃｏ等基金暴跌逾８％

滙控據報開始會晤矽谷銀行英國分支客戶

瑞士政府凍結瑞信職員遞延獎金，料獎金大幅縮水

第一共和銀行救助計劃可能需美國政府出手

積金局表示強積金基金投資瑞信ＡＴ１佔比近乎零

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《其他消息》

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葉劉去函孫東，促港府停止向Ｇｏｏｇｌｅ落廣告

鄧炳強稱有必保留蒙面法，市民日常生活不受影響

陳國基帶領官員出席立法會第８次前廳交流會；陳國基稱若冰協未依

從指引致播國歌出錯，定會嚴懲

德雅小學下學年起停辦小一，出生率低及移民潮夾擊

許正宇稱當局認真檢視不同強積金投資方案之可行性；研究增加投資

選項，包括政府未來發行的綠債等；上季負資產宗數上升，按保計劃

下貸款質素維持良好

港府將立法預報乘客資料阻不受歡迎人物來港，料明年第三季生效；

港府提醒２萬名已退回八達通卡市民下周三前更新紀錄領取消費券

何俊仁被控「煽動他人顛覆國家政權」罪，今早提堂；何俊仁涉嫌妨

礙司法公正，法官下令撤銷保釋即時還柙

消息指國安處拘多名前職工盟成員包括前副主席鄧建華

林世雄稱８月２日起西隧私家車收費減至６０元，紅隧東隧３０元；

實施不同時段不同收費後，三隧八成時間平均收費減少

林景楠稱黃色經濟圈是錯誤示範，阿布泰與黃色經濟圈割席

田北辰稱港鐵票價機制改以物業利潤掛勾，對降低車費力度極之不足

田北辰倡再收窄三隧收費差距，陳恒鑌嫌繁忙時間訂得太長

證監會公布家族辦公室等發牌規定簡易參考指南

金管局表示港元拆息走高受到香港股市和全球市場走勢推動

本港擬設新監管制度，恢復由內地經香港機場轉運另類吸煙產品

法庭再次確認證監會就「唱高散貨」發出限制通知的權力

競委會就首宗涉及政府資助案件入稟，４公司３代表疑騙１３００萬

元資助

抗疫的士完成逾３７﹒８萬宗行程，涉及開支約２﹒７億元

九巴歡迎三隧分流方案，稱可提升效率並紓緩交通擠塞

去年企業年金積累基金超２﹒８萬億，惟全年負收益

深股通額度全日用１２億元，外資連續八日淨流入；滬股通額度全日

用１０億元，外資流入近５億元

團結香港基金促調整居屋抽籤制度協助青年上車

ＡＣＣＡ就綠色金融及可持續發展向財會界提出五項建議

城巴新巴歡迎三隧劃一巴士收費５０元，的士司機冀減晚上收費

數碼港與臨港集團簽署合作備忘錄，推薦創科人才實習創業

英偉達黃仁勳稱特別定制晶片供應阿里騰訊等，支持中國ＡＩ開發

華為香港與嶺南大學聯合成立ＩＣＴ學院

經絡按揭息率指數連升８個月報３﹒４４厘，創１５年新高

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