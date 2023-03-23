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23/03/2023 11:13

【騰訊績後】花旗升騰訊目標價５％，聊天機器人服務或併入微信

　　《經濟通通訊社２３日專訊》花旗發表研究報告指，儘管騰訊（００７００）去年第四季度
充滿挑戰和顛覆性，但騰訊去年的趨勢有所好轉，利潤按年錄１９％增長及其健康的成本結構。
而在今年，隨著重新開放後中國宏觀環境的逐步改善、監管政策的正常化以及遊戲業務復甦等多
重增長動力，騰訊有望在未來幾個季度實現更強勁和可持續的增長前景，將目標價由４９６港元
上調４﹒８％至５２０港元，重申「買入」評級。
　　該行表示，管理層對內地消費趨勢持樂觀態度，並將戰略性地投資於的國內初創企業，符合
該行看法，亦指管理層把基礎模型和生成人工智能進步方面的突破視為增長機會，當準備就緒後
，它將推出聊天機器人服務或併入微信及ＱＱ，上調２０２３年至２０２５年的收入預測
３﹒７％、３﹒８％以及５﹒５％，但下調２０２３年及２０２４年經調整盈利預測０﹒７％及
１﹒９％，上調２０２５年盈利預測０﹒８％。
　　該行指出，預測今年內地及國際遊戲業務按年增長７﹒９％及１７％，分別至１３３７億元
人民幣及５４９億元人民幣。（ｂｎ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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