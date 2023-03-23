【騰訊績後】匯證：對騰訊收入和盈利增長有信心，目標價４４０元

《經濟通通訊社２３日專訊》匯證發表研究報告表示，騰訊（００７００）遊戲和廣告業務

正在恢復，對其今年的收入和盈利加速增長更有信心，維持目標價４４０元，予「買入」評級。

報告又指，去年第四季的遊戲總收入正在恢復，為今年遊戲的穩健恢復鋪路；預期今年廣告

總收入將增長１６％；支付服務恢復已上軌道，即使基數高，商業支付量在今年第一季恢復按年

雙位數增長。騰訊強調財富管理的增長潛力、新規管下的消費貸款和網上保險，以及增值服務帶

來的上行空間，均可進一步釋放金融科技領域的價值。

報告指，雲端方面，公司已完成策略性重組，已減少ｌａａＳ虧損的風險，預計在增長恢復

同時盈利能力將提高。人工智能方面，騰訊認為ＡＩ可令增長倍增，其業務側重於用戶之間的高

質量內容互動，生成ＡＩ可起到支援作用而非破壞。公司又強調有足夠的晶片供應和技術，最有

效地使用晶片來訓練複雜的模型。（ｈｐ）



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