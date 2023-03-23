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23/03/2023 10:37

【騰訊績後】摩通升騰訊目標至４３０元，現價為長期投資入市機會

　　《經濟通通訊社２３日專訊》摩根大通發表研報，予騰訊（００７００）「增持」評級，目
標價由４１０元調升約４﹒９％至４３０元，指騰訊現時股價為２０２３年預測市盈率的２０倍
，相信現價為長期投資者提供良好的入市的機會。
　　報告指，騰訊的本地數碼娛樂業務將無可避免地成熟且增長放緩，預料騰訊的金融科技、雲
、廣告和國際遊戲等長期增長動力，將帶動集團未來５年收入將錄逾１０％、純利錄２０％的年
複合增長率。報告又預期，騰訊的長期增長動力的盈利貢獻將由去年的４０％提升至２０２７年
的７０％。
　　報告指，騰訊去年約４０％的收入來自網上廣告和金融科技業務，預料中國重新開放將帶動
相關業務在今年強勁復甦。此外，視頻號的變現，將加快騰訊在今明兩年於中國網上廣告市場中
獲取份額。（ａｃ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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