《運籌帷幄－梁業豪》準備將超短線造好行動正式轉為短線

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。本周二（２１日）筆者表明已大膽假設（ａ）浪已於恒指

１８８２９完結，即（ｂ）浪反彈已經正式展開，原因為指數跌抵重要支持位後，港股的下跌動

力逐步減弱。科技股與國企股拒絕跟隨舊經濟股創跌浪新低，且日線圖上部分主要技術分析指標

呈現背馳。當然，這個假設不一定會成為事實，我們亦須要小心求證；但若市況正式轉升時才入

市造好，恐怕成本會很高。

昨天（２２日）恒指裂口上升，曾高見１９７７６，可惜仍低於前跌浪底１９７８３，代表

好友仍須努力。筆者特別留意者，為恒指日線圖ＭＡＣＤ何時會發出「熊牛」買入訊號，令圖表

形勢變為偏好，確認大市的回升動力已經明顯增強。到時，投機者的超短線造好行動可正式轉為

短線投機行動，但須待保歷加通道或ＳＡＲ的分析利好後，才加注圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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