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即市新聞

23/03/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》準備將超短線造好行動正式轉為短線

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。本周二（２１日）筆者表明已大膽假設（ａ）浪已於恒指
１８８２９完結，即（ｂ）浪反彈已經正式展開，原因為指數跌抵重要支持位後，港股的下跌動
力逐步減弱。科技股與國企股拒絕跟隨舊經濟股創跌浪新低，且日線圖上部分主要技術分析指標
呈現背馳。當然，這個假設不一定會成為事實，我們亦須要小心求證；但若市況正式轉升時才入
市造好，恐怕成本會很高。
　　昨天（２２日）恒指裂口上升，曾高見１９７７６，可惜仍低於前跌浪底１９７８３，代表
好友仍須努力。筆者特別留意者，為恒指日線圖ＭＡＣＤ何時會發出「熊牛」買入訊號，令圖表
形勢變為偏好，確認大市的回升動力已經明顯增強。到時，投機者的超短線造好行動可正式轉為
短線投機行動，但須待保歷加通道或ＳＡＲ的分析利好後，才加注圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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