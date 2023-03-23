《行內行外－梁崇讓》金融安全與民生福祉！

《行內行外》雖然美英政府已積極介入矽谷銀行（ＳＶＢ）倒閉事件，但一波未平一波又起

，市場對美國會否再次出現雷曼金融海嘯的災難，討論得沸沸揚揚之際，歐洲瑞士又爆發銀行危

機。瑞士第二大銀行瑞信，因中東沙地阿拉伯國家銀行拒絕提供援助注資，立即引發投資者沽售

股份和提款引致股價暴跌，其實過去一年瑞信早已傳出內部管控出現缺失，股價已下跌了七成以

上，五年累積跌幅已達九成，而沙特阿拉伯國家銀行拒絕注資瑞信也是傳聞多多。

一說是遵守瑞士法例不能增資，另一說法是因瑞士已更改以往經濟不涉及政治的中立作風，

強制沒收了俄羅斯國家或俄羅斯人的資產，這引致中東國家的憂慮，擔心日後會變成俄羅斯的翻

版，導致有部分存戶已把資金撤離瑞信，如繼續注資有如擔沙入海，因此沙地不願繼續注資也是

正常之舉。此外，目前中東國家漸與美國疏離，無論政治和經濟都逐漸向中國靠攏，此舉隨時觸

怒美國，從而引起歐美國家暗地裏聯合制裁，因此中東國家減少在歐美的投資也是無可厚非。



＊惡性循環＊



回說瑞信，最後仍要靠瑞士央行出手注入流動資金和回購瑞郎債券以解燃眉之急，除此之外

美國為防止本國銀行擠提潮蔓延，１１間華爾街銀行聯手存入資金，以增強美國第一共和銀行資

金的流動性。其實很多時企業或機構的危機都因缺乏短期流動資金，而引起市場或投資者出現信

心危機和恐慌所致，當年恒生銀行（０００１１）也因有大批存戶提取存款，引發倒閉的危機，

最後由匯豐（００００５）收購恒生銀行股權並成為控股股東，擠提事件才得以平息。２００８

年東亞銀行（０００２３）也曾傳出財政不穩的消息，最終由一香港首富注入資金襄助，才能渡

過擠提危機。一般來說，流動比率和速動比率反映一間企業或機構的短期償債能力的指標，但由

於銀行所面對的不是存貨滯銷，而是存入現金的存戶，存戶應可隨時提款的，定期存款也可以以

罰款來換取即時提款，在正常情況下，鮮有出現所有客戶同一時間來提款的情況。

今次ＳＶＢ銀行倒閉危機，事源於美國債券價格連連下跌，令銀行出售債券套現時呈現虧損

，在投資市場，美國國債被公認為最安全和穩定的金融投資工具，甚至有國家或銀行都以此作為

信用儲備，計算在資本充足率身上，但美國年年增加債務上限，國債愈發愈多，漸漸引起他國憂

慮，擔心花旗國隨時會利用金融或政治手段減少還債款額，去年為了壓抑通脹，美聯儲局頻頻加

息，債券價格自然下跌，如等待到期日才進行結算，加上利息收入，在數字上是沒有損失的，當

然是否追得上通脹率又是另一回事了？只是市場人士、投資者和存戶正擔心這次金融危機不是個

別事件，而是金融系統性和結構性的問題，發生擠提逼令銀行提早把持有的美債進行結算，多間

銀行高層沒有妥善管理流動資產和負債的關係，令銀行出現擠提危機。現時如歐美銀行擠提加劇

，令大部分金融機構陷入惡性循環，各地政府還有能力應付嗎？木宰羊！原來所謂穩健的美債已

變成拖累資本充足率的資產，加上各國政府和全球投資者正面對不可預知的政治風險，那如何擔

保在國外的資產不會變零呢？這真是一個大問題啊！



＊去美元化＊



至於香港匯控以１英鎊收購美國矽谷銀行英國子公司，並注入資金增加該銀行資金的流動性

以應付存戶提款，消息一出匯控股價立即應聲下跌，匯控高層自然公開解話收購的原因和好處，

理據是否足夠？投資者自有見解。美歐銀行爆雷頻頻，香港股市自難獨善其身，銀行股受消息拖

累跌幅較大，但市面上並沒有出現銀行擠提的景象，可見香港人對本港銀行的風控和存貸比率制

度仍是具有信心的。香港本地銀行一直遵守巴塞爾協議資本充足比率的要求，甚至有過之而無不

及，香港金管局對銀行也有較嚴格的監控，加上政府對小額存戶也提供保障，因此出現危機的機

會很微。至於金融中介法團也是要在香港證監會財政資源規則的速動資金規定下經營，法團對股

票質押也同樣受到嚴格的規限，況且在市況波動之時，香港證監會更可即時監察中介法團的財政

狀況和向法團進行查詢，可見在港經營金融中介法團的風控也是非常嚴謹的，因此近年鮮有中介

法團出現倒閉的情況，反有法團埋怨監管規則過嚴和經營困難而自動結業。

據以往經驗金融流動性風險仍是不容易被察覺和不可忽視，回想當年中信泰富也因參與外匯

套戥而損失慘重，令公司財政陷入流動性風險，香港有期貨公司因輕視了期貨跨期套戥的資金流

動風險，遭受逼倉而被迫停業。近年中國經濟和科技發展一日千里，人民幣在國際上的地位漸被

認同，正在逐漸走向國際化，美元霸主的地位漸漸感受到壓力和挑戰。去年美歐多國捲入俄烏戰

爭，嚴厲制裁俄羅斯及凍結俄在歐美的資產，並禁止俄羅斯以美元（ＳＷＩＦＴ）結算交易，而

俄羅斯即執行出口天然氣和石油以俄盧布結算。這引發了全球去美元化和減持美元資產之聲浪，

中國近年已不斷減持美國國債，相信俄羅斯應已清空美債，並開始引入其他貨幣為結算貨幣，這

趨勢似乎已成為大部分國家和國與國之間的共識。據消息中國已連續６個月減持美債，持有量已

創近１３年的新低，今年１月全球至少有１６個國家在拋售美債，也包括法國、德國和以色列等

美國盟友，真是此一時彼一時；這是否也屬東升西降的現象？而香港被稱為國際金融中心，又與

美元掛勾，日後在去美元化和人民幣走向國際化的漩渦中，如何發展和避免被國際大鱷衝擊，又

是特區政府有關當局和金融業業界的一重大課題。



＊勿忘初心＊



後記：領匯房地產投資信托基金，現稱領展房地產投資信托基金（００８２３），月前宣布

世紀供股引起市場議論紛紛，是否供股應是見仁見智。筆者不在此詳細論述供股的內容或作出投

資分析，所關注的反是上市企業的社會責任和政府有關當局對服務社會機構的監管問題。領匯在

２００５年上市，當年上市前後可算是是非多多，也出現了不少大大小小的風波和爭議，當時以

及至今仍有不少聲音批評政府不應批准領匯上市，「行內行外」也曾發表了多篇有關領匯事件的

文章，有興趣的不妨來本工會網頁重溫。從經濟角度來說，企業上市集資的原意是為了發展，企

業股東要求盈利增長也是合理不過，但如是涉及公共服務和民生的企業，政府便應有更嚴謹的監

察制度和條件限制來規管其營運或操作，企業也要有社會責任，這是責無旁貸也理所當然的，現

時香港所有公共服務機搆，除了水務局和郵政局外，大都是上市公司，這些公司今年已先後提出

加價，加價的幅度更令人咋舌，市民只能啞忍接受，但政府有關當局似乎什麼也做不了，加價是

否合理？社會自有公論，那是否因加價不合理便不批准所有公共服務坐擁特權的專營機構上市呢

？這更是複雜的問題了。

回說領匯，是香港首間上市的房地產投資信托基金，原意是希望上市集資後，接管政府轄下

商場，從而可更具彈性翻新和改造商場，以改善市民的居住環境和方便購買日常生活必需品。領

匯營運初期確實得到不少市民歡迎和讚賞，因此公司的發展也愈做愈大，接管的商場也愈來愈多

，領匯商場不單受市民歡迎，基金和散戶投資者也一直投下信心的一票，２００９－２０１９年

十年間的股價上升了超過１０倍，持股人可算是財息兼收，其後２０１５年領匯改名為領展，業

務模式好像也有所改變，甚至銳意向外闖。時至今日領展已時移世易，所屬商場被批評為年年加

租逼走細商戶，只容許大集團或連鎖店進佔，也被投訴管理不善，這幾年股價更不斷下跌，今天

一隻被稱為長線投資收息的股票，反過來還要供股集資用來還債及作為投資之用，自然令投資者

感到錯愕和失望，出現這種現象，必然引來秋後算帳了，市場上一直已有人批評政府以便宜價格

出讓物業給領展營運管理，卻沒有嚴格監管和限制以及跟進其營運狀況，其後領展更出售物業業

權圖利，反過來以貴價買入香港以外的商場作為投資和管理，這種做法似乎是忘了服務港人的初

心，變成了物業投資炒賣公司，是有關當局視而不見？還是當權者已變，初心也隨之而改呢？

在全球經濟大環境逆轉下，此消彼長，過度投資的領展自然出現經營和資金周轉困難，在商

業角度和表面上來看，領展的變身做法純是企業管理層的商業決定，但事實領展是獲得政府的特

別政策才可以有如此的厚待和利潤，如今漸漸脫離服務市民的本質，是誰應向公眾交代呢？當然

最受傷害的又是升斗市民和長情的投資者了。試問在香港擁有特權又掛著服務市民口號卻從中謀

利的機構是否只有領展一間？希望政府有關當局不要忘記以民為本的初心，不要永遠都以商界利

益為先行啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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