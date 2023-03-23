《缸邊隨筆－石鏡泉》加．減．不加不減

《缸邊隨筆》美儲局昨晚（２２日）議息，結果於今早（２３日）港凌晨公布議息結果。兩

星期前，美儲局主席鷹到痺講可加息０﹒５厘，今時市場普估只加０﹒２５厘，以至不加，甚至

估會減息。



一般認為，鮑威爾：



１﹒無膽加息０﹒５厘；



２﹒頂多是落地執撮沙加０﹒２５厘；



３﹒不會不加息；



４﹒更無膽去減息。



加０﹒５厘會使市急挫，這是美儲局今時所不能忍受的；加０﹒２５厘，是市場普遍接受的

，順應民意合天道；不加息，以至減息，會被市場認為是金融銀行界有重大隱患，不能不下重藥

來救。



如果加０﹒２５厘，跟著要看的是鮑威爾在記招上怎說息口後向。



歐央行行長拉加德上周公布加０﹒５厘息後，就收工，但到翌日她就補飛謂之後加息路向要

看經濟、市場表現，是較之前的加、加、加氣焰收火了。無他，仲加息，會多幾間瑞信㗎！鮑威

爾也在同一處境，歐美金融銀行業因歐美急加息而危在旦夕，仲敢勇加？



美國銀行業有幾危？前晚（２１日）耶倫一語道破。



當耶倫仍為美儲局主席時，她曾謂，２００８年雷曼事件後，美政府對金融、銀行業的監管

作了重大改進，以後不會再有金融危機了。不過美國今時不就正處金融危機中？



美３月２１日周二，耶倫講，如果中小銀行遭擠提並有蔓延風險，政府會干預，會怎干預？



有媒體從知情人士處獲悉，美國官員正在研究他們可能怎樣臨時將聯邦存款保險公司

（ＦＤＩＣ）覆蓋範圍擴大至所有存款。美國財政部工作人員正在評估，聯邦監管機構是否擁有

足夠的緊急授權，能不經現在國會正式批准，臨時讓超出（大多數帳戶目前所面臨的）２５萬美

元上限的存款被保險覆蓋。



＊金融世界正在失控＊



美國國會如否決耶倫之議，美銀行業會現擠提，以至倒閉潮，如美國會接納耶倫之議，將表

示美國ＱＴ將成歷史（起碼在三、五年內）。



在過去數天之內，美儲局的資產表已急增３，０００億，這代表美儲局又再向市場買入或接

受債券抵押。



這個急升反映兩個可能性：



１﹒一眾央行盲到一心以加息去遏通脹，而忽視其可帶來的副作用；



２﹒一眾央行一心製造出危機，並以之為藉口，以去控制之後的一切。



但無論上述兩者是否真確，最真確的是金融世界正在失控，而不是Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ

ｉｓ ｕｎｄｅｒ ｃｏｎｔｒｏｌ，何以見得？



１﹒環球銀行在經歷目前事件後，會大力收緊信貸，如非有信用長久關係客戶，怕在一、兩

年內，難得到信貸。



銀行為百業之母，阿媽無錢，則Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｇｏ

ｒｏｕｎｄ便不再ｇｏ了。



２﹒汽車買賣是美消費的一大支柱，在美，買車常靠車貸，但由於加息，車貸息已由８％升

逾１０％，而斷供率已增至１５年來最高，今時受財困的銀行會更收緊汽車信貸，美國消費將下

，ＧＤＰ增長怎了？



３﹒不少美地區小銀行承造大量房貸和商業樓宇按揭，在２０２２年第四季，這類按揭債價

已見下跌，今年初更急跌，這都對銀行的資產負債表更差，會否是另個引爆美中小銀行的倒閉？

自今到年底便知。



４﹒摩根士丹利策略師Ｅｄｗａｒｄ Ｓｔａｎｌｅｙ警告，美國新創公司年底前恐出現倒

閉潮。



根據ＭａｒｋｅｔＷａｔｃｈ報道，美國矽谷銀行和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ接連倒

閉，盡管美國財政部撥出２５０億美元資金，承諾提供每位客戶最多２５萬美元存款擔保，但新

創公司遭遇現金流的問題，恐有許多新創公司在年底前倒閉。



Ｅｄｗａｒｄ Ｓｔａｎｌｅｙ計算，美國估值超過１０億美元的新創公司，２０２３年資

金需求約３０００億美元，估值低於１０億美元的新創公司，也需要２５００億美元的資金才能

「維持現狀」。



Ｅｄｗａｒｄ Ｓｔａｎｌｅｙ進一步表示，新創公司面臨資金難關，隨著銀行借貸成本上

升，恐怕愈來愈難找到利率低於１０％的資金，因此他預測大批新創公司可能會在２０２３年下

半年倒閉。此外，這類公司為了募集所需的營運資金，也可能被迫透過次級市場「降價求售」。



５﹒由於本以為好穩陣的金融資產：美國國債、銀行ＡＴ１債、商業樓貸，都見大幅價跌，

不少退休基金的投資將蒙受大損失。已公布出來的就有瑞典的退休基金、英國退休基金。



瑞典退休基金的痛苦請看另欄。



６﹒基金投資者也可以受損：



據未證實報道，Ｐｉｍｃｏ持有８﹒０７億美元的瑞信ＡＴ１債券，景順也有損失，而由於

環球債券價均跌，所有持有債券基金的投資者，均可有損失，這包括全港的強積金，他們怎不持

有債券？



７﹒銀行日後融資難了：



以前銀行可以發行ＡＴ１債券來籌措資金，除非債券條款修改至ＡＴ１債券不會先被清零，

不然環球的ＡＴ１債券需求將弱，除非銀行大幅提供這些ＡＴ１債券利息，以吸引好息之徒來「

冒險」，但銀行能承受這個資金成本的上升嗎？



今次金融危機，又暴露了西方銀行監管的缺漏，耶倫以前謂再無金融危機是大話西遊了，以

上的７宗罪，只要有任何一宗爆煲，都足以使美儲局、美財政部，無力挽。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊瑞典退休基金慘蝕＊



《彭博》報道，瑞典最大養老基金Ａｌｅｃｔａ已全數出售深陷流動性危機的第一信託銀行

（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ，ＦＲＢ）（美：ＦＲＣ）股權，虧損７５億瑞典

克朗（約５６﹒９３億港元）。



Ａｌｅｃｔａ也持有已被美國當局接管的矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ

Ｂａｎｋ，ＳＶＢ）（母公司ＳＶＢ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ，美：ＳＩＶＢ）及

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ（美：ＳＢＮＹ），因這兩間銀行已停牌，預料因撇帳而分別錄

得投資虧損８９億瑞典克朗（約６７﹒５６億港元）及３２億瑞典克朗（約２４﹒２９億港元）

，加上沽清ＦＲＢ持股的虧損，合共或蝕近１５０億港元。



報道引述Ａｌｅｃｔａ行政總裁Ｍａｇｎｕｓ Ｂｉｌｌｉｎｇ表示，ＦＲＢ未來的不確定

性太大，部分原因是該行評級已被降至垃圾級，故有此出售決定。



Ａｌｅｃｔａ在向瑞典金融監管局（ＦＳＡ）提交的文件中表示，在本月１５日沽清ＦＲＢ

前，基金對該行的總投資資本為９７億瑞典克朗（約７３﹒６３億港元）。這意味著是次出售損

手達７７﹒３％。



這間瑞典基金自２０１９年起一直持有ＦＲＢ股權，成為該行的第五大股東。瑞典金融監管

機構近日要求Ａｌｅｃｔａ解釋，為何將合計約２１８億瑞典克朗（約１６５﹒４７億港元）的

資金，投資於與ＳＶＢ倒閉相關的三間美國小型地區銀行。



Ａｌｅｃｔａ管理著２６０萬瑞典人養老金、規模達１﹒２萬億瑞典克朗的企業資產，預料

因投資美國的銀行而錄得之虧損不會影響其償付能力充足率，截至２０２２年底，該償付能力比

率總計為２１８％。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

