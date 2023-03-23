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23/03/2023 08:37

【恒大困局】恒大物業：在管項目２７３０個，服務逾３３０萬業主

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒大物業（０６６６６）公布截至今年２月底，該集團有
２７３０個在管項目，其在管總建築面積約５﹒０５億平方米，為超過３３０萬業主提供物業管
理服務。截至２月底，該集團總簽約建築面積約８﹒２２億平方米，簽約項目總數３１４２個。
　　恒大物業月前公布截至２０２２年１０月３１日，集團在管面積約４﹒９２億平方米，管理
項目２６５５個，向３２０多萬戶住戶提供物業管理服務。截至２０２２年１０月３１日，集團
總簽約面積約８﹒２億平方米，簽約項目總數３０９３個。
　　該公司公布，集團２０２１年及２０２２年審計工作尚在進行中，將在切實可行情況下儘快
發布２０２１年經審核年度業績、２０２２年之中期業績，及２０２２年經審核年度業績。該集
團截至２０２１年１２月３１日止年度未經審計總資產２０６﹒７億元（人幣．下同），當中現
金及現金等價物１１﹒９８億元，貿易及其他應收款項１６６﹒３億元，商譽及無形資產
２６﹒２１億元；負債總額９６﹒８９億元；股本總額１０９﹒８１億元。
　　該公司股份自２０２２年３月２１日起於聯交所停止買賣，將繼續停牌直至另行通知。
（ｍｈ）

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