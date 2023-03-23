【恒大困局】恒大汽車：「恒馳５」續量產已交付逾９００輛

《經濟通通訊社２３日專訊》恒大汽車（００７０８）公布，該集團電動車「恒馳５」正

在持續量產，至今已交付超過９００輛。為了集中財力支持「恒馳５」的量產，該公司持續推進

節約成本舉措，提高管理效率，主動裁減瑞典附屬Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ

Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｓｗｅｄｅｎ ＡＢ員工。然而，該集團指出在無法獲得新增流動性的情況下

有停產風險。若果能在未來尋求超過２９０億元（人民幣．下同）的融資，將推出多款旗艦車型

，並望實現量產，在此計劃下，２０２３年至２０２６年的累計無槓桿現金流預計將達到負７０

億至負５０億元之間。

另外，該公司月前披露，全資附屬恒大恒馳汽車香港公司接獲法定要求償債書，涉總額

４６８﹒４５萬歐元，該公司公布經與債權人協商，已就所要支付的債務達成和解，該事項不會

對集團造成重大不利影響。

另一方面，該集團正考慮處置住宅及物業發展項目，在處置住宅及物業發展項目後，集團截

至２０２１年１２月３１日止年度未經審計的示意性（僅包含其汽車板塊及電池板塊，未包含其

地產板塊）總資產為５９５﹒２１億元，當中現金及現金等價物為１２﹒８７億元，貿易及其他

應收款項１４６﹒５７億元；負債總額５８８﹒３０億元，當中短期借款╱一年內到期的長期借

款為１３８﹒８５億元；股本總額６﹒９１億元。

該公司股份自２０２２年４月１日起於聯交所暫停買賣，將繼續停牌直至另行通知。

（ｍｈ）

