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即市新聞

23/03/2023 08:37

【恒大困局】恒大汽車：「恒馳５」續量產已交付逾９００輛

　　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒大汽車（００７０８）公布，該集團電動車「恒馳５」正
在持續量產，至今已交付超過９００輛。為了集中財力支持「恒馳５」的量產，該公司持續推進
節約成本舉措，提高管理效率，主動裁減瑞典附屬Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　
Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｓｗｅｄｅｎ　ＡＢ員工。然而，該集團指出在無法獲得新增流動性的情況下
有停產風險。若果能在未來尋求超過２９０億元（人民幣．下同）的融資，將推出多款旗艦車型
，並望實現量產，在此計劃下，２０２３年至２０２６年的累計無槓桿現金流預計將達到負７０
億至負５０億元之間。
　　另外，該公司月前披露，全資附屬恒大恒馳汽車香港公司接獲法定要求償債書，涉總額
４６８﹒４５萬歐元，該公司公布經與債權人協商，已就所要支付的債務達成和解，該事項不會
對集團造成重大不利影響。
　　另一方面，該集團正考慮處置住宅及物業發展項目，在處置住宅及物業發展項目後，集團截
至２０２１年１２月３１日止年度未經審計的示意性（僅包含其汽車板塊及電池板塊，未包含其
地產板塊）總資產為５９５﹒２１億元，當中現金及現金等價物為１２﹒８７億元，貿易及其他
應收款項１４６﹒５７億元；負債總額５８８﹒３０億元，當中短期借款╱一年內到期的長期借
款為１３８﹒８５億元；股本總額６﹒９１億元。
　　該公司股份自２０２２年４月１日起於聯交所暫停買賣，將繼續停牌直至另行通知。
（ｍｈ）

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