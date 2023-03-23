恒指高收１５２點報１９７４３，東方海外收升１８％，石藥跌８％

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，聯邦基金利率目標區間升至

４﹒７５至５厘。會後聲明提到，一些額外的政策收緊可能是適當的做法，令貨幣政策達到足夠

限制性，通脹率一段時間後回復到２％。

隔晚美股尾市跌幅擴大，道指收跌５３０點；納指收跌１９０點；標普５００收跌６５點。

香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個基點至５﹒２５厘，即時生效

。

港股上升，恒生指數半日收報１９７４３，升１５２點或０﹒７８％，主板成交

６３０﹒２９億元。恒生中國企業指數報６７０１，升６１點或０﹒９２％。恒生科技指數報

４０７４，升６４點或１﹒６２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６６﹒６元，升１９﹒４元或５﹒５９％，成交８１﹒０４億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒３５元，升１﹒５元或１﹒８１％，成交１８﹒５５億元；美團

收報１３２﹒２元，升１﹒９元或１﹒４６％，成交１５﹒４８億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。

東方海外（００３１６）收升１７﹒９３％，報１５３﹒９元，該股成交約４２７萬股，涉

資６﹒４３億元，盤中高見１５７元，最低見１４０﹒２元；聯想集團（００９９２）升

８﹒３７％，收報７﹒９元；舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒２％，收報９５﹒０５元。

另外，石藥集團（０１０９３）逆市收跌８﹒１４％，報７﹒６７元，該股成交約７７２０

萬股，涉資５﹒９７億元，盤中高見８﹒２８元，最低見７﹒５９元；新奧能源（０２６８８）

跌４﹒４３％，收報１０１﹒３元。（ｋｙ）

