恒指高開２８點報１９６１９，東方海外升７％，新奧能源跌近２％

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，聯邦基金利率目標區間升至

４﹒７５至５厘。會後聲明提到，一些額外的政策收緊可能是適當的做法，令貨幣政策達到足夠

限制性，通脹率一段時間後回復到２％。

美股尾市跌幅擴大，道指收跌５３０點；納指收跌１９０點；標普５００收跌６５點。

香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個基點至５﹒２５厘，即時生效

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港股上升，恒生指數開報１９６１９，升２８點或０﹒１４％，主板成交２２﹒２億元。恒

生中國企業指數報６６５４，升１４點或０﹒２２％。恒生科技指數報４０１０，升１點或

０﹒０４％。

東方海外（００３１６）現價升７﹒４３％，報１４０﹒２元，該股成交約８萬股，涉資

１１８２萬元，盤中高見１４０﹒２元，最低見１４０﹒２元；翰森製藥（０３６９２）升

２﹒１３％，報１４﹒３６元；騰訊（００７００）升１﹒８４％，報３５３﹒６元。

另外，新奧能源（０２６８８）現價跌１﹒７９％，報１０４﹒１元，該股成交約７萬股，

涉資６９５萬元，盤中高見１０４﹒１元，最低見１０４﹒１元；友邦（０１２９９）跌

１﹒７４％，報７９﹒２５元。（ｋｙ）

