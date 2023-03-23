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即市新聞

23/03/2023 09:24

恒指高開２８點報１９６１９，東方海外升７％，新奧能源跌近２％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，聯邦基金利率目標區間升至
４﹒７５至５厘。會後聲明提到，一些額外的政策收緊可能是適當的做法，令貨幣政策達到足夠
限制性，通脹率一段時間後回復到２％。
　　美股尾市跌幅擴大，道指收跌５３０點；納指收跌１９０點；標普５００收跌６５點。
　　香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個基點至５﹒２５厘，即時生效

　　港股上升，恒生指數開報１９６１９，升２８點或０﹒１４％，主板成交２２﹒２億元。恒
生中國企業指數報６６５４，升１４點或０﹒２２％。恒生科技指數報４０１０，升１點或
０﹒０４％。
　　東方海外（００３１６）現價升７﹒４３％，報１４０﹒２元，該股成交約８萬股，涉資
１１８２萬元，盤中高見１４０﹒２元，最低見１４０﹒２元；翰森製藥（０３６９２）升
２﹒１３％，報１４﹒３６元；騰訊（００７００）升１﹒８４％，報３５３﹒６元。
　　另外，新奧能源（０２６８８）現價跌１﹒７９％，報１０４﹒１元，該股成交約７萬股，
涉資６９５萬元，盤中高見１０４﹒１元，最低見１０４﹒１元；友邦（０１２９９）跌
１﹒７４％，報７９﹒２５元。（ｋｙ）

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