  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/03/2023 11:02

【連環爆雷】美國加息料令亞洲股市受壓，但債券和貨幣市場獲提振

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局周三（２２日）決定加息２５基點，但維持全年利
率預測不變。市場分析認為，亞洲股市將因此受壓，但政府公債和新興市場貨幣會獲得提振。
　　外電引述專注亞洲地區的投資者和策略師認為，亞洲市場會追隨美國，債券上漲，股市下跌
，而美元走軟可能會緩和亞洲股市的疲弱表現。不過，美國財長耶倫表示聯邦監管機構未考慮提
供「全覆蓋」的存款保險，亦可能對亞洲資產造成影響。
　　富國證券駐紐約新興市場策略師Ｂｒｅｎｄａｎ　ＭｃＫｅｎｎａ表示，亞洲新興市場貨幣
應會受益於鮑威爾的鴿派加息，韓圜、印尼盾和菲律賓比索將領漲。
　　他續指，除非再發生不測事件，否則金融業最糟糕時刻已經過去。預料印尼和亞洲其他地區
會有更多資本流入，對整個亞洲地區貨幣構成支持。
　　另據「彭博經濟研究」分析指，聯儲局加息２５個基點，反映聯邦公開市場委員會
（ＦＯＭＣ）官員將抗擊通脹置於優先位置，這表明他們對美國銀行體系抱有信心。
　
＊鮑威爾：聯儲局對矽銀爆雷「一頭霧水」＊
　
　　聯儲局主席鮑威爾承認，矽谷銀行早前突然倒閉時，讓聯儲局高層官員感到「一頭霧水」。
他說：「我們正在對監督規範進行檢討，找出問題到底出在哪兒。」
　　不過，聯儲局在１月３１日和２月１日舉行的政策會議紀要顯示，至少部分官員對金融穩定
風險提出關切，包括非銀行金融機構的擠兌現象，以及巨額浮虧對一些銀行投資組合的影響。
（ｊｆ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話23/03/2023
【績後部署】東方海外去年多賺近四成　績後股價狂飆　持貨者應見好就收？
人氣文章財經熱話23/03/2023
加密貨幣大亨孫宇晨涉非法交易行為，被SEC起訴
人氣文章財經熱話23/03/2023
耶倫:未考慮全覆蓋存款保險，應追究倒閉銀行負責人
人氣文章開市Good Morning23/03/2023
林家亨：耶倫稱不擴大存款保障　料短期有更多銀行爆煲
人氣文章財經熱話23/03/2023
美聯儲加息0.25厘，美股急挫
人氣文章財經熱話23/03/2023
【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守27000美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金