【連環爆雷】美國加息料令亞洲股市受壓，但債券和貨幣市場獲提振

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局周三（２２日）決定加息２５基點，但維持全年利

率預測不變。市場分析認為，亞洲股市將因此受壓，但政府公債和新興市場貨幣會獲得提振。

外電引述專注亞洲地區的投資者和策略師認為，亞洲市場會追隨美國，債券上漲，股市下跌

，而美元走軟可能會緩和亞洲股市的疲弱表現。不過，美國財長耶倫表示聯邦監管機構未考慮提

供「全覆蓋」的存款保險，亦可能對亞洲資產造成影響。

富國證券駐紐約新興市場策略師Ｂｒｅｎｄａｎ ＭｃＫｅｎｎａ表示，亞洲新興市場貨幣

應會受益於鮑威爾的鴿派加息，韓圜、印尼盾和菲律賓比索將領漲。

他續指，除非再發生不測事件，否則金融業最糟糕時刻已經過去。預料印尼和亞洲其他地區

會有更多資本流入，對整個亞洲地區貨幣構成支持。

另據「彭博經濟研究」分析指，聯儲局加息２５個基點，反映聯邦公開市場委員會

（ＦＯＭＣ）官員將抗擊通脹置於優先位置，這表明他們對美國銀行體系抱有信心。



＊鮑威爾：聯儲局對矽銀爆雷「一頭霧水」＊



聯儲局主席鮑威爾承認，矽谷銀行早前突然倒閉時，讓聯儲局高層官員感到「一頭霧水」。

他說：「我們正在對監督規範進行檢討，找出問題到底出在哪兒。」

不過，聯儲局在１月３１日和２月１日舉行的政策會議紀要顯示，至少部分官員對金融穩定

風險提出關切，包括非銀行金融機構的擠兌現象，以及巨額浮虧對一些銀行投資組合的影響。

（ｊｆ）

