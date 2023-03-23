【外圍經濟】獅城２月ＣＰＩ按年增６﹒３％，核心ＣＰＩ維持不變

《經濟通通訊社２３日專訊》新加坡２月份ＣＰＩ按年增長６﹒３％，略低於預估的
６﹒４％。核心ＣＰＩ維持在５﹒５％，與１月持平。
新加坡金融管理局和貿工部的聯合聲明指出，核心ＣＰＩ持平是因為服務通脹下滑，抵銷電
費等其他項目的通脹。當局維持今年首季預測，核心通脹保持在５％以上，直至國內勞動力市場
及全球通脹降溫。（ｊｆ）
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