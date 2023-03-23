【外圍經濟】瑞士央行宣布大幅上調政策利率５０基點至１﹒５厘

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞士央行（ＳＮＢ）議息後宣布上調政策利率５０基點，至

１﹒５厘。ＳＮＢ表示央行看到更強的通脹螺旋效應，預期今年瑞士可望維持溫和經濟增長，預

期增幅為１％，通脹率則為２﹒６％，未來兩年皆為２％，失業率則可望保持低企。

此外，ＳＮＢ表示不排除進一步加息以確保中期物價穩定。

美元兌瑞郎在議息結果公布下挫約３０點子，至０﹒９１４０水平。（ｐｃ）



