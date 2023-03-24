  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2023 08:04

《台股攻略－黃振宇》美聯儲局加息符合預期，台股重現升勢

　　《台股攻略》美聯儲局宣布加息０﹒２５％，符合市場預期，惟主席鮑爾表示今年不會減息
，同時美國財長耶倫表示無意擴大存款保障範圍，消息引發美國銀行股下挫拖累美股下跌，台股
加權指數２３日早段下跌，然而負面消息被市場消化後，電子、金融股走強，航運股則維持弱勢
，指數升幅收窄，收１５８６３點，升１０３點，創逾９個月新高，成交金額為新台幣
２３０２﹒４８億元，三大法人合共淨買入新台幣１８８﹒３８億元，外資連日錄得淨買入紀錄

　　電子權值股方面，台積電收新台幣５３８元，升０﹒９％、聯發科收新台幣７９３元，升
１﹒５％，日月光投控、國巨、研華、欣興、信驊均升１％－４％。美聯儲利率政策溫和，金融
股獲資金進駐，國票金升３％，富邦金、國泰金升５％，上海商銀、兆豐金、台新金、開發金升
逾１％。航運股方面，陽明表示上半年運價仍受壓，無法預計運價何時見底，消息拖累航運股受
壓，陽明收新台幣６４﹒１元，跌１﹒８％、長榮收新台幣１５９﹒５元，跌１﹒２％、萬海收
新台幣６９﹒９元，跌０﹒７％；散裝航運股同步受壓，四維航、中航、台航、裕民、新興、正
德均升３％－５％；航空雙雄的華航升０﹒３％、長榮航則無起跌。光學鏡頭廠保勝光學去年稅
後純利新台幣１﹒０７億元，按年增　７５﹒３２％，創新高，市場更憧憬保勝光學的鏡頭將應
用於高階工業、航太等產品，消息刺激股價漲停，收新台幣８５　元，創歷史新高，其餘光學元
件股亦同步上漲，先進光、中揚光、聯一光等升５％－６％。工業電腦股表現強勢，新漢漲停，
收新台幣４６﹒３５元，研華、融程電、威強電、廣錠均升２％－３％；維田、鑫創電子、磐儀
、樺漢、廣積等升逾１％。
　　美國加息符合市場預期，市場憧憬加息將踏入尾聲，外資重投股市，台股稍為回穩。投資方
面，需關注美國、歐元區２４日公布的ＰＭＩ數據，若數據造好，將有助經濟及股市進一步回暖
，選股則可留意受惠溫和加息而利好估值的電子股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話24/03/2023
TVB遣散5%員工並推其他降成本措施，目標減2.6億營運支出
人氣文章國際動態24/03/2023
戴琪:與中國貿易對話持開放態度，但會捍衛美國利益
人氣文章開市Good Morning24/03/2023
溫鋼城料恒指短線兩萬點上下波動　惟要企穩存變數
人氣文章財經熱話24/03/2023
【虛幣世界】比特幣重拾升勢，反彈至28000美元之上
人氣文章財經熱話23/03/2023
中移動去年多賺8%　資本開支回落　將擇時開展回購工作
人氣文章中國故事23/03/2023
胡潤富豪榜：鍾睒睒蟬聯中國首富　李嘉誠與黃崢並列第五
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金