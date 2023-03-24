《台股攻略－黃振宇》美聯儲局加息符合預期，台股重現升勢

《台股攻略》美聯儲局宣布加息０﹒２５％，符合市場預期，惟主席鮑爾表示今年不會減息

，同時美國財長耶倫表示無意擴大存款保障範圍，消息引發美國銀行股下挫拖累美股下跌，台股

加權指數２３日早段下跌，然而負面消息被市場消化後，電子、金融股走強，航運股則維持弱勢

，指數升幅收窄，收１５８６３點，升１０３點，創逾９個月新高，成交金額為新台幣

２３０２﹒４８億元，三大法人合共淨買入新台幣１８８﹒３８億元，外資連日錄得淨買入紀錄

。

電子權值股方面，台積電收新台幣５３８元，升０﹒９％、聯發科收新台幣７９３元，升

１﹒５％，日月光投控、國巨、研華、欣興、信驊均升１％－４％。美聯儲利率政策溫和，金融

股獲資金進駐，國票金升３％，富邦金、國泰金升５％，上海商銀、兆豐金、台新金、開發金升

逾１％。航運股方面，陽明表示上半年運價仍受壓，無法預計運價何時見底，消息拖累航運股受

壓，陽明收新台幣６４﹒１元，跌１﹒８％、長榮收新台幣１５９﹒５元，跌１﹒２％、萬海收

新台幣６９﹒９元，跌０﹒７％；散裝航運股同步受壓，四維航、中航、台航、裕民、新興、正

德均升３％－５％；航空雙雄的華航升０﹒３％、長榮航則無起跌。光學鏡頭廠保勝光學去年稅

後純利新台幣１﹒０７億元，按年增 ７５﹒３２％，創新高，市場更憧憬保勝光學的鏡頭將應

用於高階工業、航太等產品，消息刺激股價漲停，收新台幣８５ 元，創歷史新高，其餘光學元

件股亦同步上漲，先進光、中揚光、聯一光等升５％－６％。工業電腦股表現強勢，新漢漲停，

收新台幣４６﹒３５元，研華、融程電、威強電、廣錠均升２％－３％；維田、鑫創電子、磐儀

、樺漢、廣積等升逾１％。

美國加息符合市場預期，市場憧憬加息將踏入尾聲，外資重投股市，台股稍為回穩。投資方

面，需關注美國、歐元區２４日公布的ＰＭＩ數據，若數據造好，將有助經濟及股市進一步回暖

，選股則可留意受惠溫和加息而利好估值的電子股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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