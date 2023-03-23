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23/03/2023 08:51

【虛幣世界】聯儲局加息四份一厘，比特幣曾失守２７０００美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一如普遍預期再次加息
２５個基點，該決定強化了美聯儲對通貨膨脹仍然存在問題的擔憂。　美聯儲主席鮑威爾在宣布
加息後表示，聯邦公開市場委員會堅定地致力於使通脹回到２％的目標。
　　聯邦公開市場委員會亦承認，本月銀行業幾近崩潰，而最近的事態發展可能導致家庭和企業
的信貸條件收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力。而加息後加密貨幣迅速回吐，而比特幣
在Ｃｏｉｎｂａｓｅ交易所的美元交易對一度急跌至２６８１５　美元。　
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７３６４﹒２１元，升０﹒４５％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７４０﹒４１元，升０﹒３５％；艾達幣報０﹒３６０９元，升０﹒３３％
；瑞波幣報０﹒４２４３，升０﹒７１％。（ｕｌ）
　
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