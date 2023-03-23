《談國論企－黎偉成》中俄促盡快重啟和談解決烏危機

《談國論企》中國國家主席習近平在２０２３年３月２１日在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯

總統普京簽署的聯合聲明，談到世人廣為關注的烏克蘭危機時，指出「俄方重申致力於盡快重啟

和談，中方對此表示讚賞。俄方歡邊中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用」

，強調「中俄關係不類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，具有不結盟、

不對抗、不針對第三國的性質」，直斥美國抱守冷戰思維之不是。



＊如烏克蘭願和料俄會撤軍中國助力重建＊



兩國元首共同簽署了兩份聯合聲明，其中一份為《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新

時代全面戰略協作伙伴關系的聯合聲明》，如何評價、處理和化解烏克蘭危機，是雙方以至世界

廣為關心的問題，重點有（一）對烏局的本質，評價為「反對任何國家或國家集團為謀求軍事、

政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益」，即使沒有直斥誰非，但幾乎呼之欲出地指責的是

美國及其領導的「北約組織」。我一直指出，美國總統拜登於２０２１年底開始推手煽動俄羅斯

西鄰烏克蘭加入「北約」，使俄國對擬滅俄的「北約」完全沒有「防火牆」，遂使普京必須採取

「特別軍事行動」，美國是以所謂「不同意識形態」拉攏歐盟等國對烏不斷提供武器，拱火澆油

，好戰之情明甚。

尤其是要注意的，是美國之利用軍事、政治和其化優勢，所損害別國的合理安全利益，不僅

是俄羅斯和烏克蘭，甚至美國的「盟友」特別是歐盟多國，因烏局惡化缺糧及能源出口和供應，

捱昂貴價，更受美國炸「北溪一號」油管使輸歐能源更缺，而美國供歐的石油產品更坐地起價，

「義氣」當兒戲！

由是（二）中俄的《聯合聲明》表明：「俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞

」和「俄方歡邊中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決

烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張」，以政治外交途徑處理和解決烏克蘭危機，

乃正道者也。即使美國仍然千方百計的阻和談，澆冷水，甚至繼續拱火澆油，相信以歐盟為主的

國家，會厭惡烏戰之持續，有個別甚或若干歐洲大國會站出來，支持俄烏和談。

值得注意的，更是《聯合聲明》披露中方願在烏克蘭危機中發揮積極作用。我估計中國會對

烏克蘭總統澤連斯基等陳之以利害，有可能出現的情況會是（１）只要戰事真真正正終止，及烏

克蘭取消參加「北約」念頭，中方會保證俄羅斯經過烏國多地的投票作準而撤離；（２）中方亦

有可能在戰事確切終止後，支持及幫助烏克蘭重建受戰火摧毀的社會建設。中國多年來一直對第

三世界國家、發展中國家的發展和基建，提供許許多多的援助，有目求睹；難道澤連斯基樂意見

到烏國現時弄到破破爛爛、人民留離失所嗎？中、烏兩國的關係很不錯，是有條件坐下來一起探

討問題的，只要把美國的陽謀陰略再清楚的拆算，對停戰和戰後重建當更有助力。



＊良性示範中俄不結盟不對抗不針對緊密關係＊



難得的，更是（三）《聯合聲明》趁機表明中俄兩國關係的本質和「不類似冷戰時期的軍事

政治同盟，而是超越該種國家關係模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質」，這是一

個十分重要的申述，尤其是中俄現時的歷來最緊密的關係，是不結盟的，亦不會對誰作出對抗，

更不針對第三國，此「三不」是相當明確和良性的，就讓有智慧的歐洲強國領導人想一想、消化

消化，不要支持「冷戰時期的軍事政治同盟」，集中力量發展國家經濟、科技，為人民福祉好好

作出貢獻吧！

尤其是，中俄「視彼此為優先合作伙伴，始終相互尊重，平等相待，成為當今大國關係的典

範」，美國佬對歐盟？會否如是？

《聯合聲明》更（四）十分明確指出「雙方敦促北約恪守作為區域性、防卸性組織的承諾，

呼籲北約尊重他國主權、安全、利益和文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發

展」，此語當然是說給美帝國霸權主義聽，更讓在烏克蘭危機中盲目挺美的歐洲諸國了解所處之

境。歐洲國家由文藝復興到工業革命，已為十分成熟的國家群組，知識、道德和智慧水平普遍高

，不應受好戰的僅二百多年的美帝的左右吧！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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