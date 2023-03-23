恒指升逾４００點，重上２萬關，聯想飆１１％

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數重上２萬關，新報２００３０，升４３８點或升

２﹒２４％，主板成交１１７６﹒８７億元。國企指數報６８２６，升１８６點或升２﹒８１％

。恒生科技指數報４１９６，升１８７點或升４﹒６８％。

東方海外（００３１６）現價升１７﹒０９％，報１５２﹒８元，該股成交約５９５萬股，

涉資９﹒０１億元，盤中高見１５７元，最低見１４０﹒２元；聯想集團（００９９２）升

１０﹒９７％，報８﹒０９元；美團（０３６９０）升８﹒１４％，報１４０﹒９元；小米

（０１８１０）升７﹒５４％，報１２﹒２６元。

即月期指新報２００４５，升４４３點，高水１５點。即月國指期貨報６８３５，升１９３

點，高水８點。即月科指期貨新報４２０６，升１８８點，高水９點。

上證綜合指數報３２８６，升２０點或升０﹒６４％，成交４２６５﹒６５億元人民幣。

深證成份指數報１１６０５，升１０８點或升０﹒９４％，成交２７８０﹒３０億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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東方海外（００３１６） １５２﹒８元 升１７﹒０９％

聯想集團（００９９２） ８﹒０９元 升１０﹒９７％

美團（０３６９０） １４０﹒９元 升８﹒１４％

小米（０１８１０） １２﹒２６元 升７﹒５４％

騰訊（００７００） ３７３﹒２元 升７﹒４９％

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（ｋｙ）

