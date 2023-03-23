藥明生物（０２２６９）全年純利升３１％至４４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２３日專訊》藥明生物（０２２６９）公布，截至去年１２月３１日止全年

純利４４﹒２億元（人民幣．下同），按年升３０﹒４５％，每股盈利１﹒０６元，不派末期息

。

期內收益１５２﹒６９億元，升４８﹒３８％；毛利６７﹒２４億元，升３９﹒２５％；毛

利率降至４４％；除稅前溢利５３﹒５８億元，升３４﹒１８％。（ｗｈ）



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