藥明生物（０２２６９）全年純利升３１％至４４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２３日專訊》藥明生物（０２２６９）公布，截至去年１２月３１日止全年
純利４４﹒２億元（人民幣．下同），按年升３０﹒４５％，每股盈利１﹒０６元，不派末期息
。
期內收益１５２﹒６９億元，升４８﹒３８％；毛利６７﹒２４億元，升３９﹒２５％；毛
利率降至４４％；除稅前溢利５３﹒５８億元，升３４﹒１８％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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