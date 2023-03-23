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23/03/2023 12:08

《午市前瞻》鮑威爾言論出於期望管理，東方海外派息多反削投資額

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報１９７４３，升１５２點或０﹒７８％，主
板成交６３０﹒２９億元。恒生中國企業指數報６７０１，升６１點或０﹒９２％。恒生科技指
數報４０７４，升６４點或１﹒６２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３６６﹒６元，升１９﹒４元或５﹒５９％，成交８１﹒０４億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒３５元，升１﹒５元或１﹒８１％，成交１８﹒５５億元；美團
收報１３２﹒２元，升１﹒９元或１﹒４６％，成交１５﹒４８億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊黃偉康：聯儲局即時停手或惹市場猜測＊
　
　　隔晚美國聯儲局加息０﹒２５厘，但主席鮑威爾指仍不排除會調升目標利率，財長耶倫亦指
明不會全面擔保存款，「鮑耶」雙重打擊市場憧憬，隔晚道指再跌５３０點。港股今早受科技股
帶動，騰訊（００７００）去年第四季網絡廣告收入增加１５％，盤中上午升超過５％，另外美
團（０３６９０）及阿里（０９９８８）同樣拉升，支撐恒指升勢。
　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，鮑威爾言論主要仍是期望管理，
假如他放鴿，向市場預告有可能暫停加息，或會引起市場擔心目前的銀行危機有加劇風險，才令
聯儲局須要緊急收手。他認為，目前聯儲局有可能再經歷一次加息便會停止，因的確需要觀望銀
行危機進展，同時早前歐洲央行照加息０﹒５厘，出於貨幣息差因素，聯儲局亦難以作出太相異
的決定。
　
＊美國市況差有利資金流向亞洲＊
　
　　黃偉康又提到，難講耶倫取態是否屬於「彈弓手」，因為任何地方政府都難以為全部銀行存
款提供保障，假如全攬上身，便將所有風險全部轉嫁予政府，有人狙擊便會變相令政府陷入巨大
風險，故耶倫反應亦屬合理，只是早前市場期望過高。
　　對於港股後市，黃偉康預期在美國銀行危機仍未解決下，聯儲局又可能暫停加息，有利吸引
資金回流亞洲股市，恒指如今跌至２００００點之下，料難再有大跌空間。
　
＊東方海外難保證長期高息＊
　
　　東方海外（００３１６）公布，去年全年純利９９﹒６５億美元，按年升３９﹒８％，建議
派發末期股息每股２﹒６１美元，另加派第二次特別息１﹒９５美元，合共４﹒５６美元。然而
，黃偉康始終看淡航運股之後的派息，認為高運費環境僅屬疫情「期間限定」，為「百年難得一
遇」場景，未來難再出現。
　　他解釋，早前東方海外調整幅度較大，加上派息仍算吸引，今日強勢回升亦算合理。但他強
調，東方海外高派息證明其未有進一步新投資決定，盈利將主要基於現有業務，認為增長空間可
能有限，投資價值不高，建議投資者可以考慮趁高離場。（ｈｃ）

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