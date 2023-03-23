《午市前瞻》鮑威爾言論出於期望管理，東方海外派息多反削投資額

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收報１９７４３，升１５２點或０﹒７８％，主

板成交６３０﹒２９億元。恒生中國企業指數報６７０１，升６１點或０﹒９２％。恒生科技指

數報４０７４，升６４點或１﹒６２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３６６﹒６元，升１９﹒４元或５﹒５９％，成交８１﹒０４億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒３５元，升１﹒５元或１﹒８１％，成交１８﹒５５億元；美團

收報１３２﹒２元，升１﹒９元或１﹒４６％，成交１５﹒４８億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

。



＊黃偉康：聯儲局即時停手或惹市場猜測＊



隔晚美國聯儲局加息０﹒２５厘，但主席鮑威爾指仍不排除會調升目標利率，財長耶倫亦指

明不會全面擔保存款，「鮑耶」雙重打擊市場憧憬，隔晚道指再跌５３０點。港股今早受科技股

帶動，騰訊（００７００）去年第四季網絡廣告收入增加１５％，盤中上午升超過５％，另外美

團（０３６９０）及阿里（０９９８８）同樣拉升，支撐恒指升勢。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，鮑威爾言論主要仍是期望管理，

假如他放鴿，向市場預告有可能暫停加息，或會引起市場擔心目前的銀行危機有加劇風險，才令

聯儲局須要緊急收手。他認為，目前聯儲局有可能再經歷一次加息便會停止，因的確需要觀望銀

行危機進展，同時早前歐洲央行照加息０﹒５厘，出於貨幣息差因素，聯儲局亦難以作出太相異

的決定。



＊美國市況差有利資金流向亞洲＊



黃偉康又提到，難講耶倫取態是否屬於「彈弓手」，因為任何地方政府都難以為全部銀行存

款提供保障，假如全攬上身，便將所有風險全部轉嫁予政府，有人狙擊便會變相令政府陷入巨大

風險，故耶倫反應亦屬合理，只是早前市場期望過高。

對於港股後市，黃偉康預期在美國銀行危機仍未解決下，聯儲局又可能暫停加息，有利吸引

資金回流亞洲股市，恒指如今跌至２００００點之下，料難再有大跌空間。



＊東方海外難保證長期高息＊



東方海外（００３１６）公布，去年全年純利９９﹒６５億美元，按年升３９﹒８％，建議

派發末期股息每股２﹒６１美元，另加派第二次特別息１﹒９５美元，合共４﹒５６美元。然而

，黃偉康始終看淡航運股之後的派息，認為高運費環境僅屬疫情「期間限定」，為「百年難得一

遇」場景，未來難再出現。

他解釋，早前東方海外調整幅度較大，加上派息仍算吸引，今日強勢回升亦算合理。但他強

調，東方海外高派息證明其未有進一步新投資決定，盈利將主要基於現有業務，認為增長空間可

能有限，投資價值不高，建議投資者可以考慮趁高離場。（ｈｃ）

