【美鷹加息】銀行地產股表現遜大市，應該點部署？

《經濟通通訊社２３日專訊》歐美銀行危機稍見緩和，美國聯儲局當地時間周三（２２日）

一如市場普遍預期加息０﹒２５厘，但料年內只會再加息一次，市場亦料美息年內或見頂；而港

銀未有跟隨美國加息，不過，聯儲局主席鮑威爾排除今年減息可能性，且強調必要時將繼續加息

，並恪守通脹回落至２％的目標。美國利率走勢仍存變數，且港銀加息幅度大幅落後於美息加幅

，仍大有機會追加，今日銀行及地產股股價變動均不大。



＊料聯儲局年內只會再加息一次，惟不可能減息＊



聯儲局昨加息０﹒２５厘，聯邦基金利率目標區間升至４﹒７５至５厘，為２００７年１０

月以來最高水平。不過，聯儲局預測今年利率中位數維持５﹒１厘，意味可能年內只會再加息一

次，會後聲明也只提到「一些額外的政策收緊可能是適當的做法」，一改以往「持續加息可能是

合適」的措詞。聲明又指，就業增長已經加快，且近月速度強勁，通脹仍然高企，而美國銀行系

統穩健而且具韌性，近期的市場發展可能導致家庭及企業信貸條件收緊，對經濟活動、招聘及通

脹造成壓力，至於影響程度仍不確定。

至於就市場最關心何時才減息的問題，聯儲局主席鮑威爾排除了今年減息的可能性，指要令

通脹率回落到２％的過程仍漫長，但承認政策會議上有考慮過因為銀行倒閉事件而不加息，未來

是否需要進一步加息視乎數據，特別是信貸收緊實際及預期情況。他又重申，矽谷銀行倒閉並不

反映銀行系統有更大缺陷，監管部門採取行動令問題避免在系統內蔓延，銀行客戶的存款得到保

障，市場亦有充裕的流動性。

另值得一提，聯儲局大部分委員傾向今年內仍有多一次０﹒２５厘加息機會，但按利率期貨

市場價格變化顯示，現市場估計聯儲局５月４日（下次議息會）只有４７％機率加息，而今年剩

餘日子亦似再無加息機會，相反市場估計到９月聯儲局減息０﹒２５厘機率為共識。



＊金管局指美國利率走勢仍不確定，匯豐恒生維持最優惠利率不變＊



聯儲局加息０﹒２５厘後，金管局已按既定機制，上調貼現窗基本利率至５﹒２５厘。金管

局表示，美聯儲的加息決定符合預期，但未來一段時間美國的利率走勢將繼續存在頗大的不確定

性。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，而近日個別美國銀行的財政狀況和流

動性出現問題可能引致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。而港元

拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平，因此市民必須對銀行借貸利率的波動有所準備，

並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。

匯豐銀行（００００５）則宣布，維持最優惠利率５﹒６２５厘不變，給予港元儲蓄存款戶

口的利率亦維持不變。該行對上一次於去年１２月１６日調整最優惠利率，當時加息２５點子。

恒生銀行（０００１１）亦宣布，港元最優惠年利率維持於５﹒６２５厘。



＊林家亨：若利率見頂，銀行股股價短期料有調整＊



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，聯儲局議息

聲明暗示加息已近尾聲，今年剩餘時間只能再加息一次，比美國銀行未爆煲前少加了半厘，次數

亦少了一次。之前幾個月預期加息令息差擴闊，銀行利息收入可增加，但如利率見頂，這預期便

減低，銀行股難免要在股價作出反映，料短期會有調整。此外，雖然香港銀行整體非常安全，美

國小銀行爆煲不會拖累香港銀行體系，但短期會拖累銀行股股價下跌。



＊中原：美息或年內見頂，料樓價上半年升１１％＊



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，匯豐維持最優惠利率不變，對香港樓市屬

喜訊，料樓價將繼續維持升浪，料第二季升５％，上半年累升１１％。而美國一年內加息９次，

但最近兩次加息幅度明顯放緩，顯示聯儲局於考慮壓抑通脹的同時，亦顧慮到大幅加息對整體經

濟影響。昨日聯儲局官員已指小幅加息是適當做法，預示加息周期或於年內見頂。相信美國放緩

加息步伐令投資物業成本降低，香港物業將再次成為投資者的避險工具，料中價物業投資者入市

比例將增加至兩成。

陳永傑又指，自今年１月香港恢復與內地通關，經濟重回正軌，加上財案寬減物業印花稅的

刺激下，一手成交量增加，由去年１２月的２００餘宗增至２月約９００宗，預料３月可達

２５００宗，較去年１２月成交增幅逾１０倍，相信發展商會將疫情下積存單位趁經濟復甦初期

加快推售。



＊經絡：本港加息周期或見尾聲，對樓按市場有支持＊



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然近期出現銀行倒閉事件令美國利率走勢增加不確

定性，然而現時美國通脹率與目標２％仍有一段距離，仍需留意未來通脹有否顯著回落，美國仍

有條件加息以降低通脹，但料美國加息周期或將於年內見頂。而是次匯豐宣布最優惠利率維持不

變，預示本港加息周期或見尾聲。隨著中港兩地恢復通關，經濟已逐步復常，而近期樓市回暖，

銀行開始積極爭取按揭業務，加上匯豐維持最優惠利率不變，業主供樓負擔暫未增加，以上多個

因素對本港樓按市場有正面支持作用。

中原按揭董事總經理王美鳳亦表示，估計美國加息周期將於今年５月或之前見頂，本港加息

周期很大機會已見頂完結，匯豐最優惠利率維持不變，為市場帶來好消息，估計其他銀行會跟隨

，本港按息見頂水平處３厘多屬歷史新低，將利好樓市。今年樓市已撇取息率疑慮因素，受惠於

近月多個利好樓市因素，樓市首季已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復。



＊利嘉閣按揭：港息加幅大落後，港銀仍大機會追加＊



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣則指，根據數據分析預期今年內美國最多再加息０﹒２５

厘，年內減息機會不大，估計香港銀行或仍要跟隨加息一次。不過，由於上周多家大型銀行已先

行下調二手物業Ｈ按鎖息上限０﹒２５厘，預計可抵銷未來加息影響。而香港銀行加息幅度大幅

落後於美息加幅，美國累積加息４﹒７５厘，而同期香港最優惠利率僅上調０﹒７５厘，港銀仍

大機會追加，加上近日１個月港元拆息反覆企於３厘以上，以現時Ｈ按計劃普遍為Ｈ＋１﹒３％

計，仍然高於封頂位（３﹒３７５％）水平，反映銀行仍有加息壓力。

今天恒指收升逾２％，但銀行及地產股表現皆乏看頭。匯控收市升０﹒３７％報５３﹒７元

，渣打（０２８８８）升０﹒６５％報６２﹒３５元，中銀香港（０２３８８）升０﹒５９％報

２５﹒５元，恒生無升跌報１１５元，東亞（０００２３）升０﹒９２％報９﹒８６元。地產股

方面，新世界（０００１７）跌０﹒４６％報２１﹒４５元，長實（０１１１３）無升跌報

４６﹒７５元，新地（０００１６）升０﹒４７％報１０６﹒７元，惟恒地（０００１２）升

１﹒５％報２７﹒１元，信置（０００８３）無升跌報１０﹒５６元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

