【企業盈警】中國大冶有色金屬料去年盈轉虧，蝕６４２萬人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》中國大冶有色金屬（００６６１）公布，預期於截至２０２２
年１２月３１日止年度，年內虧損約６４１﹒６萬元（人民幣．下同），２０２１年度則為溢利
３﹒３７億元。收入約為３３６﹒５９億元，按年減少約５﹒６６％。
期內盈轉虧主要由於受到環保督察影響，下屬豐山銅礦暫時性停產整改及薩熱克銅礦等低負
荷生產，導致自有礦山產量下滑、盈利水平下降。（ｈｐ）
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