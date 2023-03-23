《美元走勢－羅明立》聯儲局暗示將結束加息，美匯跌穿１０２﹒５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒８４ １３１﹒１５ １３０﹒４２

歐元╱美元 １﹒０９１３ １﹒０９３０ １﹒０８６８

英鎊╱美元 １﹒２３２５ １﹒２３３６ １﹒２２７７

美元╱瑞郎 ０﹒９１５６ ０﹒９１７３ ０﹒９１４１

美元╱港元 ７﹒８４８６ ７﹒８４９３ ７﹒８４６４

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《美元走勢》美國聯儲局經過兩日的議息會議後，一如預期宣布加息０﹒２５％，並暗示即

將結束加息周期，相信只會再加息一次０﹒２５％。但主席鮑威爾表示，與會者並不預計在今年

降息，而矽谷銀行事件增加了不確定性，但不代表銀行系統有重大缺陷。而最新利率期貨顯示，

５月暫停加息的機會為六成，市場亦較多認為下半年有望減息。此外，財長耶倫表示不會擴大存

款保險制度的覆蓋範圍及額度，令美國銀行股價下跌。

聯儲局最終暗示即將結束加息，美匯大幅下滑跌穿１０２﹒５０支持，歐洲央行繼續強調要

打擊通脹，利好歐元漲至１﹒０９以上，或者要挑戰２月１日的高位１﹒１０３３。現時美國銀

行危機未解除，金融市場將繼續反覆。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０８６０ １﹒０９８０ １﹒０８１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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