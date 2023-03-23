中升（８８１）全年純利跌兩成至６６﹒７億人幣，息１﹒０９港元

《經濟通通訊社２３日專訊》中升控股（００８８１）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利６６﹒６８億元（人民幣．下同），按年跌１９﹒９５％；每股基本盈利２﹒７６元

，較去年同期減少２２﹒４７％；派末期息１﹒０９港元。

期內收入１７９８﹒５７億元，升２﹒７１％；毛利１６０﹒３２億元，跌１３﹒２％。

（ｈｌ）



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