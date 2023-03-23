【美鷹加息】中原：美息或見頂，料上半年樓價升１１％

《經濟通通訊社２３日專訊》美國聯儲局一如市場普遍預期加息０﹒２５厘，聯邦基金指標

利率升至４﹒７５至５厘區間，為２００７年以來高位。港銀不跟隨美國加息，匯豐率先宣布維

持最優惠利率５﹒６２５厘不變。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，匯豐維持最

優惠利率不變，對香港樓市屬喜訊，料可刺激周六新盤銷情，估計單日一手成交可逾６００宗，

創去年８月以來７個月單日成交新高。樓價將繼續維持升浪，料第二季升５％，上半年累升

１１％。



＊美息或見頂，投資者入市比例料增至兩成＊



陳永傑表示，美國一年內加息９次，但最近兩次加息幅度明顯放緩，顯示了聯儲局於考慮壓

抑通脹的同時，亦顧慮到大幅加息對整體經濟影響。昨日聯儲局官員已指出小幅加息是適當做法

，預示加息周期或於年內見頂。

美國及歐洲於過去一個月接連有金融機構陷入倒閉風險，多家大型機構大幅裁員，外圍市場

不隱，令實物市場顯得相對穩定，金價日前破２０００美元創一年新高便是實物市場備受追捧最

佳例子。三月份於一手搶客及股市波動環境下，二手市場成交量下跌約三成，當中以中價物業最

受影響，但陳永傑相信美國放緩加息步伐，令投資物業成本降低，香港物業將再次成為投資者的

避險工具，料中價物業投資者入市比例將增加至兩成。



＊發展商將加快推盤，料３月一手成交量達２５００宗＊



他又指，自今年一月香港恢復與內地通關，經濟重回正軌，加上財案寬減物業印花稅的刺激

下，一手成交量拾級而上，由去年１２月的２００餘宗，每月成交量增幅一倍，２月份約９００

宗，預料３月份可達２５００宗的一手成交量，較去年１２月成交增幅逾１０倍。陳永傑相信，

發展商會將疫情而積存的單位，趁經濟復甦初期加快推售，於競爭下開價克制，令三月份市場再

以一手主導。（ｂｉ）

