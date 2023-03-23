【美鷹加息】經絡：港銀加息周期料見頂，對樓按市場有正面支持

《經濟通通訊社２３日專訊》美聯儲議息會議結束，宣布加息０﹒２５厘，聯邦基金利率由

４﹒５厘至４﹒７５厘，提升至介乎４﹒７５厘至５厘。另外，聯儲局由去年３月份開始已連續

９次加息，共已加４﹒７５厘。



＊美國加息周期或年內見頂＊



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，去年聯儲局透過連續４次大手加息０﹒７５厘作打擊

通脹的首個階段，美國最新２月份消費者物價指數（ＣＰＩ）報６％，連跌８個月，但短時間內

從過度寬鬆政策轉化為過度收緊政策亦引發近期金融衝擊。雖然近期出現銀行倒閉事件令美國利

率走勢增加不確定性，然而現時美國通脹率與目標２％仍有一段距離，聯儲局主席鮑威爾表示未

來仍會致力壓抑通脹，並相信美國經濟仍有機會走向軟著陸。他指，仍需留意未來通脹有否顯著

回落，而美國仍有條件加息以降低通脹為主，但料美國加息周期或將於年內見頂。



＊本港加息周期或見尾聲，對樓按市場有支持＊



匯豐銀行宣布，維持最優惠利率於５﹒６２５％不變。曹德明指，是次匯豐宣布最優惠利率

維持不變，相信根據自身資金狀況以及公司策略等因素而作出此決定，並預視本港加息周期或見

尾聲。他指出，隨著中港兩地恢復通關，經濟已逐步復常，而近期樓市回暖，銀行開始積極爭取

按揭業務，加上現時匯豐宣布最優惠利率維持不變，業主供樓負擔暫未增加，以上多個因素對本

港樓按市場有正面支持作用。（ｂｉ）

