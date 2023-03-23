【美鷹加息】畢馬威：美國通脹持續影響下，料至少再加息一次

《經濟通通訊社２３日專訊》畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝（Ｐａｕｌ

ＭｃＳｈｅａｆｆｒｅｙ）表示，美國聯儲局加息０﹒２５厘，表明當局在對通脹的持續擔憂與

穩定美國銀行體系之間取得平衡，預計港元利率將大致跟隨美元利率走勢，而當前的加息周期將

隨著淨息差進一步擴張而繼續利好香港銀行。在美國通脹的持續影響下，預計至少再加息一次。

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