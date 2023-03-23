【美鷹加息】金管局上調貼現窗基本利率至５﹒２５厘

《經濟通通訊社２３日專訊》香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個

基點至５﹒２５厘，即時生效。

金管局表示，因應美國於３月２２日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間２５基點，

當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點是５﹒２５厘，而隔夜及一個月香港銀行同

業拆息的五天移動平均數的平均值是２﹒６１厘，所以根據預設公式，基本利率設定於５﹒２５

厘。（ｃｌ）

