【美鷹加息】金管局上調貼現窗基本利率至５﹒２５厘

《經濟通通訊社２３日專訊》香港金融管理局跟隨美國加息，將貼現窗基本利率上調２５個
基點至５﹒２５厘，即時生效。
金管局表示，因應美國於３月２２日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間２５基點，
當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點是５﹒２５厘，而隔夜及一個月香港銀行同
業拆息的五天移動平均數的平均值是２﹒６１厘，所以根據預設公式，基本利率設定於５﹒２５
厘。（ｃｌ）
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