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即市新聞

23/03/2023 14:01

【美鷹加息】港置：港銀未隨加息利樓市，全月銷售有力突破２千宗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港置業行政總裁馬泰陽（Ｄａｖｅ　Ｍａ）表示，美國聯儲
局宣布加息０﹒２５厘，但美國加息周期接近完結，而本港有大型銀行宣布不跟隨美國加息，對
一眾準買家及業主來可說是「鬆一口氣」，供樓負擔維持不變，加上近日有多間大型銀行更下調
二手物業Ｈ按封頂息率，均對樓市帶來支持。
　　香港置業指，即使今個月市場受美國銀行倒閉危機等外圍不穩定性因素籠罩，但本港受惠與
內地通關，經濟逐步改善向好，失業率穩步下降，加上財政預算案調低首置人士從價印花稅，一
手市場表現暢旺。
　
＊全年交投按年有望升逾六＊
　
　　近日新盤混戰升溫，發展商採取「先求量，再求價」的銷售策略，刺激市場購買力，為樓市
增添動力。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，３月迄今（截至２１日）新盤成交量共
錄１３４５宗，較上月的８６７宗按月增加逾５５％，暫已創７個月新高。隨著本港大型銀行息
率不變，相信有助本周末新盤銷售進一步火熱，全月有力突破２０００宗水平，預計全年交投按
年有望升逾六成至約１﹒５萬宗。（ｃｌ）

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