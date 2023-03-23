【美鷹加息】中原按揭：港息很大機會見頂，按息３厘多低位利樓市

《經濟通通訊社２３日專訊》中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國聯儲局維持溫和加息

０﹒２５％，符合巿場預期，料上調多一次便會見頂，而匯豐最優惠利率維持不變，為市場帶來

好消息，估計其他銀行會跟隨，本港按息見頂水平處３厘多屬歷史新低，將利好樓市。



＊美國加息周期料５月或之前見頂＊



王美鳳預期，匯豐公布維持最優惠利率（Ｐ）不變，反映大型銀行未有加Ｐ壓力，料其他銀

行將陸續跟隨，市場按息將維持主要為３﹒３７５％水平，估計美國加息周期將於今年５月或之

前見頂，本港加息周期很大機會已見頂完結，料年內按息仍處於３厘多水平。



＊樓市首季已轉活＊



是次加息周期美國累計加息幅度達４﹒７５厘，本港最優惠利率Ｐ累加僅０﹒６２５厘，港

加息幅度大大低於美息，是次加息周期港美息加幅差距屬歷年最大，令本港按息於加息周期完結

時仍處於３厘多歷史見頂低位。今年樓市已撇取息率疑慮因素，受惠於近月多個利好樓市因素，

樓市首季已轉活，市場信心及氣氛亦已恢復，是次大型銀行決定維持最優惠利率（Ｐ）不變令按

息維持平穩低水平，可為樓市進一步帶來正面支持。（ｃｌ）

